5G: В Samsung тестируют макет автономного судна, подключенного по 5G

MForum.ru

5G: В Samsung тестируют макет автономного судна, подключенного по 5G

13.12.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Копилка ранних кейсов или, скорее, пруф-оф-концептов, пополнилась еще одним вариантом пока что выглядящим как что-то весьма экзотическое. Как знать, возможно через какое-то время, такие варианты применения 5G окажутся вполне рабочими.

В Samsung построили тестовое автономное судно, точнее, действующую модель телеуправляемого судна длиной 3.3 м. Модель оснастили датчиком LiDAR, подключив его по по 5G, что позволяет создавать в удаленном пункте управления облако точек, отражающее состояние среды вокруг судна.

На судне также развернута система автономного и дистанционного управления, а также решение для видеонаблюдения в режиме реального времени T Live Caster. Судно подключили к облачной IoT-платформе, что позволяет снимать данные с установленных на нем датчиков и осуществлять управление исполнительными механизмами.

Первый "рейс" судна состоялся на территории верфи, где обеспечивается покрытие 5G сетью оператора SK Telecom. Управление моделью судна осуществлялось с расстояния в 250 км. По заявлению компаний тест прошел успешно.

Это первое испытание системы автономного и дистанционного управления, разработанной в Samsung Heavy Industries, с использованием связи 5G SK Telecom.

Зачем здесь 5G, если речь идет о вроде бы автономном судне? Это своего рода "страховой контур". В принципе, проектируемое судно на маршруте должно справляться со своими задачами в автономном режиме. Но если что-то пойдет не так на такой сложной территории, как акватория порта или, скажем, в русле судоходной реки, то есть там, где можно обеспечить покрытие 5G, у дистанционного пункта управления должна быть возможность забрать у робота управление судно и вручную дистанционно провести его к причалу или к выходу из порта.

Что же, с учетом возможности оперативного дистанционного вмешательства в процесс управления со стороны человека, идея автономных судов уже не выглядит столь уж пугающей, какой она может показаться на первый взгляд.

Источник: telecoms.com

О ситуации с 5G в разных странах: mforum.ru

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком Samsung кейсы 5G пятое поколение SK Telecom

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

04.10. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Алексей Крушинин, Tele2 Москва, Запуск первой в России пилотной зоны 5G / MForum.ru

04.10. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Александр Балюк, ВымпелКом. Пилотная зона 5G в Москве и другие инициативы Билайн в области 5G / MForum.ru

04.10. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Евгений Лукьянчук, МТС, 5G МТС в Москве / MForum.ru

07.09. [Новости компаний] Телеком: AI: В Китае задействовали 5G и AI в системе обслуживания локомотивов / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 13:15 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
Хозяйство #CloudMTS пополнится еще одним ЦОД, который планируется соорудить в Приморском крае. ЦОД будет доступен для всего дальневосточного бизнеса. МТС инвестирует в строительство модульного ЦОД ...
12.12.2019 21:07 Raximov Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Model билайн А105 imei 860630022994928 cod ceti
12.12.2019 12:11 ABloud Тема: 5G в России. Обновляемая публикация (18.10.2019)
МТС, МегаФон, ВымпелКом и Ростелеком подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения ...
10.12.2019 14:29 ABloud Тема: Ангстрем (АО "Ангстрем") (10.03.2018)
Силовая электроника | Семинары Несмотря на судебные споры с кредиторами, Ангстрем продолжает работу. Вчера компания подробно рассказала о прошедшем 21 ноября семинаре на актуальную тему силовой ...
07.12.2019 14:59 Lele Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Помогите пожалуйста разблокировать телефон Nokia 6210 navigatior

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

11.12. [Новинки] Анонсы: Vivo U20 8 Гб ОЗУ дебютирует в Индии за 17 990 рупий / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка / MForum.ru

11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C1 на Android Go Edition / MForum.ru

11.12. [Общество] Анонсы: iPhone 4 назван важнейшем гаджетом десятилетия / MForum.ru

10.12. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro получит графеновую батарею / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально / MForum.ru

03.12. [Новинки]  Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ / MForum.ru

03.12. [Новинки] Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Крепыш Nokia 800 появился в России / MForum.ru

29.11. [Новинки] Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер / MForum.ru

28.11. [Новинки] Это интересно: 5G-смартфон за 1000 юаней появится в 2021 году / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: Redmi K30 – смартфон с двойной фронтальной камерой и поддержкой 5G / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: