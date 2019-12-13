5G: В Samsung тестируют макет автономного судна, подключенного по 5G

MForum.ru
13.12.2019,
Копилка ранних кейсов или, скорее, пруф-оф-концептов, пополнилась еще одним вариантом пока что выглядящим как что-то весьма экзотическое. Как знать, возможно через какое-то время, такие варианты применения 5G окажутся вполне рабочими.
В Samsung построили тестовое автономное судно, точнее, действующую модель телеуправляемого судна длиной 3.3 м. Модель оснастили датчиком LiDAR, подключив его по по 5G, что позволяет создавать в удаленном пункте управления облако точек, отражающее состояние среды вокруг судна.
На судне также развернута система автономного и дистанционного управления, а также решение для видеонаблюдения в режиме реального времени T Live Caster. Судно подключили к облачной IoT-платформе, что позволяет снимать данные с установленных на нем датчиков и осуществлять управление исполнительными механизмами.
Первый "рейс" судна состоялся на территории верфи, где обеспечивается покрытие 5G сетью оператора SK Telecom. Управление моделью судна осуществлялось с расстояния в 250 км. По заявлению компаний тест прошел успешно.
Это первое испытание системы автономного и дистанционного управления, разработанной в Samsung Heavy Industries, с использованием связи 5G SK Telecom.
Зачем здесь 5G, если речь идет о вроде бы автономном судне? Это своего рода "страховой контур". В принципе, проектируемое судно на маршруте должно справляться со своими задачами в автономном режиме. Но если что-то пойдет не так на такой сложной территории, как акватория порта или, скажем, в русле судоходной реки, то есть там, где можно обеспечить покрытие 5G, у дистанционного пункта управления должна быть возможность забрать у робота управление судно и вручную дистанционно провести его к причалу или к выходу из порта.
Что же, с учетом возможности оперативного дистанционного вмешательства в процесс управления со стороны человека, идея автономных судов уже не выглядит столь уж пугающей, какой она может показаться на первый взгляд.
Источник: telecoms.com
О ситуации с 5G в разных странах: mforum.ru
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теги: телеком Samsung кейсы 5G пятое поколение SK Telecom
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