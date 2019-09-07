Телеком: AI:: В Китае задействовали 5G и AI в системе обслуживания локомотивов

MForum.ru

Телеком: AI:: В Китае задействовали 5G и AI в системе обслуживания локомотивов

07.09.2019, MForum.ru

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В Китае придумали для 5G интересное и сугубо практическое применение. Это кейс B2B, оборудованием 5G, работающим в миллиметровом диапазоне радиоволн, оснастили электровоз HXD3D китайского производства. Это популярный в Китае электровоз, всего их произведено больше 500 штук.

Электровоз 402 Harmony HXD3D, Китай, оснащенный поддержкой 5G

Если у вас возник вопрос, зачем, собственно, 5G на электровозе, тем более, в миллиметровом диапазоне, на него несложно ответить. Конечно же, пока что никто не собирается обустраивать железные дороги на всем их протяжении покрытием 5G в FR2 (а жаль!). Но у железнодорожников есть и другие задачи, в решении которых новая технология может оказать неоценимую помощь.

На всем протяжении пути современные электровозы ведут техническую видеозапись на одну или несколько бортовых видеокамер. Прибывая в депо, локомотивная бригада сбрасывает данные с жесткого диска, на который поступают данные с бортовых камер, в систему обслуживания и безопасности. Это занимает немало времени, например, при сбросе видеозаписи объемом 30 ГБ, процесс требует 40 минут.

Теперь, благодаря внедрению "Умной системы обслуживания 5G + AI", совместно разработанной China Railway Xi'an Bureau Group Co. и Huawei Technologies Co., Ltd., появилась возможность ускорить и упростить этот процесс. В ходе демонстрации системы после ее запуска 4 сентября, видеоданные объемом 15,6 ГБ были беспроводно загружены в систему со скоростью более 1.5 Гбит/c. Для этого было задействовано решение Huawei AirFlash 5G, включающее несколько антенн и поддержку технологии beamforming. В источнике говорится о повышении скорости выгрузки данных в 13 раз, что еще важнее - при этом не требуется вмешательство человека в процесс.

Новое решение обеспечивает не только быстрое и защищенное беспроводное подключение (все данные шифруются). Если ранее просмотром видеозаписи для выявления нештатных ситуаций занимались люди, что позволяло говорить в том числе о негативном влиянии человеческого фактора, то теперь "просмотром" видеозаписи занимается система AI, способная очень быстро выявить автоматически выявить все "отклонения от нормы" на записи, если они там зафиксированы. Выявленные "ситуации" затем разбираются уже с участием соответствующих специалистов, например, для стандартизации работы локомотивных бригад.

По материалам chinanews.com

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теги: телеком пятое поколение искусственный интеллект AI железные дороги железнодорожный траснпорт B2B кейсы 5G

© Алексей Бойко, MForum.ru

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