Развитие сети: Билайн вдвое нарастил зону покрытия сети 4G/LTE в Татарстане

MForum.ru
27.02.2020,
Билайн за 2 последних года запустил в Республике Татарстан более 650 новых базовых станций 4G/LTE, а также провел модернизацию сети и оптимизацию использования частотного диапазона. Эти меры в совокупности в 3 раза расширили пропускную способность сети и повысили качество мобильного интернета. Инвестиции Билайн в развитие сети в Татарстане в 2019 году превысили инвестиции прошлых лет. Благодаря этому, число BS LTE Билайн с начала 2018 года выросло в 2 раза. Сейчас на 85% всех вышек обеспечена поддержка 4G, что обеспечило расширение территории покрытия LTE, выросла скорость передачи данных и проникновение сигнала внутри зданий.
Строительство сети 4G Билайн ведет не только в крупных, но и в мелких городах республики, сеть Билайн была усилена в 38 районах Татарстана.
Билайн обеспечил агрегацию частот 1800 + 2600 МГц для 4G. Это позитивно сказалось на емкости сети, выросла скорость мобильного интернета в помещениях. В целом, по данным ВымпелКом, средние скорости доступа на территории Татарстана за 2 года выросли на 40%. За 2 года объем мобильного трафика на одного клиента Билайн в регионе вырос вдвое, сейчас абоненты скачивают в среднем по 13,5 ГБ в месяц. При этом объем передачи данных в сети 4G Билайн вырос более, чем в 4 раза.
Анвар Шахмаев, территориальный управляющий Билайн в Республике Татарстан:
Работа за последние два года проделана масштабная и ее главная цель — удовлетворенность наших абонентов, проживающих как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Потребление трафика растет с каждым днем, и мы должны заблаговременно позаботиться о том, чтобы у каждого татарстанца сохранялась высокая скорость передачи данных. Наша первостепенная задача на 2020 год – точечно увеличивая емкость сети, достигать максимально качественное покрытие 4G интернетом и заранее подготовить техническую инфраструктуру к запуску новых технологий.
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Пресс-релиз
Билайн в два раза увеличил зону покрытия сети 4G в Республике Татарстан
27 февраля 2020 года, Казань - Билайн (ПАО «ВымпелКом») продолжает реализовывать масштабную программу развития сети в Республике Татарстан. За два года оператор запустил более 650 новых базовых станции стандарта 4G, провел модернизацию сети и оптимизацию использования частотного диапазона, что значительно повысило качество мобильного интернета.
2019 год стал рекордным по взятым Билайн темпам строительства инфраструктуры связи. Инвестиции в развитие сети на территории Республики Татарстан в 2019 году значительно превысили инвестиции прошлых лет. Они позволили почти в три раза расширить пропускную способность сети 4G в регионе.
Строительство базовых станций «четвертого поколения» с начала 2018 года увеличило их число в Татарстане в 2 раза и сейчас на 85% вышек связи оператора активирован функционал 4G. В результате проведенных работ была расширена территория покрытия 4G интернетом, увеличена скорость передачи данных и проникновение сигнала внутри зданий.
Дополнительное оборудование появилось более чем на 100 улицах Казани. Большая стройка на сети была проведена в Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске, Нижнекамске, Елабуге, Бугульме, Зеленодольске. В Нижнекамске по результатам замеров, проведенных в сентябре и октябре 2019 года, Роскомнадзор зафиксировал лидерство Билайн по средней скорости передачи данных к абоненту среди всех операторов сотовой связи (1*).
Особенное внимание технических специалистов компании в городах было уделено покрытию 4G сетью новых жилых массивов, образовательных и социальных учреждений, торговых центров и мест отдыха горожан, где высокий спрос на скоростной мобильный интернет. Также стоит отметить, что теперь 4G есть во всех школах и вузах Татарстана.
Строительство 4G сети велось не только в крупных, но и в малых городах республики. Впервые 4G был запущен в 20 районных центрах: Буинске, Заинске, Бавлах, Нурлате, Тетюшах, Азнакаеве, Джалиле и других. Таким образом, за год сеть Билайн была усилена в 38 районах Татарстана.
Билайн провел работы по агрегации (1800+2600 МГц) частот для 4G, что дополнительно увеличило емкость сети и улучшило скорость мобильного интернета внутри помещений.
Средние скорости доступа на территории Татарстана за два года выросли почти на 40%, что стимулирует жителей республики активнее пользоваться сервисами с помощью смартфонов. За два года объем мобильного трафика на одного клиента Билайн в регионе вырос в два раза, и сейчас абоненты оператора в среднем ежемесячно скачивают по 13,5 ГБ. В целом, объем передаваемых данных в сети 4G Билайн вырос более чем в 4 раза (по результатам внутренних исследований компании).
Анвар Шахмаев, территориальный управляющий Билайн в Республике Татарстан:
Работа за последние два года проделана масштабная и ее главная цель — удовлетворенность наших абонентов, проживающих как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Потребление трафика растет с каждым днем, и мы должны заблаговременно позаботиться о том, чтобы у каждого татарстанца сохранялась высокая скорость передачи данных. Наша первостепенная задача на 2020 год – точечно увеличивая емкость сети, достигать максимально качественное покрытие 4G интернетом и заранее подготовить техническую инфраструктуру к запуску новых технологий.
(1*) Данные РКН
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теги: ВымпелКом Билайн развитие сетей Татарстан
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