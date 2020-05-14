Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite появился в России

MForum.ru
14.05.2020,
На российском рынке начались продажи планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab S6 Lite, позиционируемого как устройство для креативной молодой аудитории. Диагональ экрана новинки составляет 10,4 дюйма, цифровое перо входит в комплект поставки.
Внутри Samsung Galaxy Tab S6 Lite нашлось место для чипсета Exynos 9611, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD до 1 Тб), 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер, а также АКБ емкостью 7040 мАч. ОС – Android 10 с оболочкой One UI 2. Цена Wi-Fi-версий 4/64 и 4/128 Гб составит 28 990 и 31 990 рублей, соответственно. Доплата за поддержку LTE – 4000 рублей, таким образом приобрести новинку можно будет за 32 990 и 35 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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