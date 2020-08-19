Итоги: МТС хорошо отчитался за 2q2020. Сравнительный анализ итогов

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Итоги: МТС хорошо отчитался за 2q2020. Сравнительный анализ итогов

19.08.2020, MForum.ru

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МТС представила результаты 2q2020. Судя по-результатам, МТС смогла пройти сквозь самоизоляцию без особенных потерь.

В целом по группе все красиво, давайте срезу перейдем к России.

Выручка по России - 116,3 млрд (+0.8%), но это с МТС Банком и прочими рюшечками.
У МегаФон - 77 млрд (-8.6%), у Билайн - 65,5 млрд (-9,7%).
Если сравнивать выручку от услуг мобильной связи, то МТС в России показала 81,2 млрд (+1.9% гг), у МегаФон 65,1 млрд (-8% гг) и у Билайн 56,2 млрд (-12,2%).

Скорректированная OIBDA по России - 50,4 (+0,3%), опять же, интегральная.

Капзатраты 20,6 млрд (-9,1%), но это в целом по группе, по России дали только интегрально за 6 месяцев, 40,1 млрд (рост с 35,1 год к году). У Билайн, напомню, только по России и только за 2q2020 - 19,6 млрд. (+0.1%), ребята последовательно стараются догнать лидеров рынка по качеству и охвату сети. МегаФон резко сократил инвестиции - до 13,1 млрд руб (-20,1% гг) - запас в качестве сети у компании есть, там, где сеть есть, но покрытие стоило бы наращивать, конкуренты не спят.

На эти деньги МТС построила сеть LTE с охватом 84% населения РФ (+10 пп за год), данные компании, конечно. За 2q2020 запустили 3400 базовых станций LTE. Напомню, что МегаФон отчитался о более, чем 4 тысячах новых BS LTE/LTE-A за 2q2020.

Абонбаза МТС немного просела, до 77,2 млн (-1,7% кк, -1,2% гг), но это вполне достойный результат. Оператор может смело заявлять, что у него качественная абонбаза. Не такой уж большой разрыв с МегаФон с его 75,4 млн, чья база в 2q2020 даже росла. У ВымпелКом, напомню, 49,8 млн, в компании объясняют ее падение на 8.4% прежде всего неприехавшими в Россию из-за эпидемии мигрантами.

Очень интересно, что компания МТС наконец-то поняла актуальность снижения размеров розничной сети, и за 1H2020 число салонов снизилось на 398, с 5679 по итогам 2019 года до 5281 по итогам 2q2020 (включая франчайзинговые), по итогам 1q2020 было, напомню, 5510. Число все равно гигантское, но процесс пошел, похоже. Другие участники рынка поддержат МТС и ВымпелКом в этом начинании?

Материалы:

+ Финансовые и операционные результаты группы МТС за 2q2020, пресс-релиз, .pdf , Eng., .pdf

+ Финансовые результаты группы МТС за 2q2020, презентация, .pdf ; Eng., .pdf

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теги: итоги МТС итоги квартала

© Алексей Бойко, MForum.ru

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