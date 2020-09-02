Тарифы: Tele2 изменяет условия тарифа Везде онлайн

MForum.ru

Тарифы: Tele2 изменяет условия тарифа Везде онлайн

02.09.2020, MForum.ru

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С 2 сентября 2020 года прежний тарифный план Везде онлайн переименован в Везде онлайн 09_2020 и закрыт для подключения без изменения параметров. Также компания представляет новый тарифный план "Везде онлайн" (скриншот подробного описания, .pdf).

Продолжение пользования абонентами указанным тарифов с указанной даты означает согласие абонентов с предложенными изменениями.

Замеченных изменений два.

Прежде всего появилась возможность просмотра более 20 000 фильмов, сериалов и 100 ТВ-каналов от Wink, а тариф теперь получил дополнительное определение "кинотариф". Пока что никакой дополнительной оплаты оператор за это не просит. Акция ознакомления?

Второе изменение - Tele2 четко сообщает в описании тарифа, что "Оператор связи вправе изменять условия настоящего тарифного предложения с информированием о таких изменениях путем размещения соответствующей информации на сайте tele2.ru".

Каких-то существенных негативных изменений пока что не видно, но вряд ли оператор удержится от того, чтобы в дальнейшем не повысить оплату для тех, кто захочет продолжать пользоваться Wink или для всех пользователей "Везде онлайн". Впрочем, это не более, чем гипотеза.

Новый дизайн описания тарифа выглядит так (ниже приведен и прежний дизайн):

Ниже приведены основные условия тарифа "Везде онлайн", какими они заявлялись на сайте оператора на 1 сентября 2020 года.

Скриншот развернутого описания тарифа Везде онлайн на 2020.09.01, .pdf

Кроме того, Tele2 включает бесплатную услугу "Везде онлайн.Wink" в тарифный план "Везде онлайн+" . Абонентам также обещан "бесплатный доступ к 100 ТВ-каналам от Wink, более 20 000 фильмов и сериалов". Здесь также действует правило - если продолжаете пользоваться тарифом c 2.09.2020, оператор трактует это как ваше согласие с предложенными изменениями. Ждем в недалеком будущем повышения цен и на этом тарифе?

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теги: Tele2 тарифы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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