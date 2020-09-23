Анонсы: Nokia 2.4 и Nokia 3.4 представлены официально

23.09.2020, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила смартфоны Nokia 2.4 и Nokia 3.4. Как несложно догадаться по индексам, обе новинки относятся к бюджетному сегменту. В их активе присутствуют дактилоскопический сенсор на задней панели, выделенная кнопка Google Assistant и гарантия обновления до Android 12.

Младшая модель , Nokia 2.4, оснащена 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 1600 x 720 точек, чипсетом MediaTek Helio P22, 2/3 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, сдвоенной камерой на задней панели (в конфигурации 8 Мп основной и 2 Мп сенсор глубины), 5 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4500 мАч, для которого производитель заявляет 2 дня активного использования. Российская цена Nokia 2.4 составит 9 990 / 10 990 рублей за версии 2/32 и 3/64 Гб, соответственно. Экран Nokia 3.4 немного компактнее 6,39 дюйма, разрешение 1560 x 720 точек. «Сердцем» этого смартфона стал чипсет Qualcomm Snapdragon 460 дополненный 3 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Тыловая камера стронная – 13 Мп основной, 5 Мп широкоугольный, 2 Мп датчик глубины. Разрешение фронтальной камеры Nokia 3.4 – 8 Мп. Емкость батареи – 4000 мАч. Купить Nokia 3.4 можно будет за 12 990 рублей. В качестве подарка за предзаказ выступает фирменный чехол Flip Case.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации HMD Global

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