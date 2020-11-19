Кадры: Петр Солодовник стал техническим директором С-З филиала МегаФон

19.11.2020, MForum.ru

Петр Солодовник ранее занимал должность технического директора МегаФон в Сибири и на Дальнем Востоке, теперь он перемещается в Северо-Западный филиал компании. Задачи - развитие инфраструктуры сети, укрепление лидерских позиций по скорости передачи данных в регионе.

Образование: окончил факультет радиосвязи, радиовещания и телевидения Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

Карьера в МегаФоне

2005 - инженер планирования радиосети в Сибирском филиале МегаФон

2010 - глава отдела планирования радосети в Сибирском филиале МегаФон

2013 - директор по развитию сети на Дальнем Востоке

2016 - технический директор сети на Дальнем Востоке

2018 - технический директор сети на Дальнем Востоке и в Сибири

2020 - технический директор в Северо-Западном филиале МегаФон

Обладает опытом строительства магистральных каналов до регионов Дальнего Востока, организации резервирования основных транспортных направлений, строительства спутниковой сети МегаФона на удаленных и труднодоступных территориях, развертывания георазнесенной подсистемы обработки пакетного трафика, строительства и модернизации ЦОД.

Подробнее об услуге - на сайте оператора.

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