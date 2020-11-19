Кадры: Петр Солодовник стал техническим директором С-З филиала МегаФон

MForum.ru
19.11.2020,
Петр Солодовник ранее занимал должность технического директора МегаФон в Сибири и на Дальнем Востоке, теперь он перемещается в Северо-Западный филиал компании. Задачи - развитие инфраструктуры сети, укрепление лидерских позиций по скорости передачи данных в регионе.
Образование: окончил факультет радиосвязи, радиовещания и телевидения Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).
Карьера в МегаФоне
Обладает опытом строительства магистральных каналов до регионов Дальнего Востока, организации резервирования основных транспортных направлений, строительства спутниковой сети МегаФона на удаленных и труднодоступных территориях, развертывания георазнесенной подсистемы обработки пакетного трафика, строительства и модернизации ЦОД.
Подробнее об услуге - на сайте оператора.
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теги: Мегафон кадры
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