Кадры: Петр Солодовник стал техническим директором С-З филиала МегаФон

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Кадры: Петр Солодовник стал техническим директором С-З филиала МегаФон

19.11.2020, MForum.ru

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Петр Солодовник ранее занимал должность технического директора МегаФон в Сибири и на Дальнем Востоке, теперь он перемещается в Северо-Западный филиал компании. Задачи - развитие инфраструктуры сети, укрепление лидерских позиций по скорости передачи данных в регионе.

Образование: окончил факультет радиосвязи, радиовещания и телевидения Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

Карьера в МегаФоне

  • 2005 - инженер планирования радиосети в Сибирском филиале МегаФон
  • 2010 - глава отдела планирования радосети в Сибирском филиале МегаФон
  • 2013 - директор по развитию сети на Дальнем Востоке
  • 2016 - технический директор сети на Дальнем Востоке
  • 2018 - технический директор сети на Дальнем Востоке и в Сибири
  • 2020 - технический директор в Северо-Западном филиале МегаФон

Обладает опытом строительства магистральных каналов до регионов Дальнего Востока, организации резервирования основных транспортных направлений, строительства спутниковой сети МегаФона на удаленных и труднодоступных территориях, развертывания георазнесенной подсистемы обработки пакетного трафика, строительства и модернизации ЦОД.

Подробнее об услуге - на сайте оператора.

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теги: Мегафон кадры

© Алексей Бойко, MForum.ru

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