Слухи: Появились подробности о спецификациях раскладного смартфона Galaxy Z Flip 3

MForum.ru
26.11.2020,
Анонс смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3 ожидается не ранее лета следующего года. Напомню, в этом году Samsung уже представил смартфоны Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G.
Если верить утечкам, будет пропущено модельное имя Galaxy Z Flip 2 с целью более четкого структурирования модельного ряда складных смартфонов, чтобы номера в серии Z Flip соответствовали номерам Z Fold. Если верить инсайдерам, Samsung Galaxy Z Flip 3 будет оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, более крупным внешним экраном (ожидаемая диагональ от 2,2 до 3,3 дюйма) и АКБ емкостью 3900 мАч. Для защиты экранов будет использовано новое ультратонкое стекло (UTG).
© Антон Печеровый,
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