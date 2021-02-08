Слухи: Huawei Mate X2 не получит гибкого дисплея от Samsung

08.02.2021, MForum.ru

Некоторое время назад компания Samsung объявила о планах продаж гибких экранов сторонним производителям, работающим над устройствами подобного формата. Одним из первых покупателей могла стать компания Huawei, однако власти США так и не одобрили эту сделку.

Таким образом, Huawei Mate X2 будет оснащен дисплеем от китайской компании BOE. Насколько развита технология гибких экранов у этого производителя и уступают ли они экранам Samsung сказать сложно. Однако, вполне возможно, что именно санкции властей США стимулируют BOE более активно работать над дальнейшим развитием этой технологии. Ожидается, что Huawei Mate X2 будет оснащен 8,01-дюймовым экраном разрешением 2480 х 2200 точек, дополнительным 6,45-дюймовым экраном разрешением 700 х 1160 точек, чипсетом Kirin 9000, камерой в конфигурации 50+16+12+8-Мп и АКБ емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Возможная дата анонса – 22 февраля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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