Микроэлектроника: В США усилили давление на китайскую SMIC

MForum.ru

Микроэлектроника: В США усилили давление на китайскую SMIC

21.02.2024, MForum.ru

Администрация президента США усилила санкции в отношении крупнейшего производителя микросхем Китая - компании SMIC. Еще в конце декабря 2023 года, Минторг США разослал десятки писем различным американским поставщикам, работающим со SMIC, отзывая разрешения на поставки в адрес этого предприятия. Об этом сегодня сообщает Reuters, со ссылкой на неназванные отраслевые источники.

 

Хотя многие поставщики, понимая тренды, еще до отзыва разрешений на экспорт прекратили работать со SMIC еще в 2022 или в 2023 году, была как минимум одна компания, которая сделала это только в 2024 году - Entegris, продолжавшая поставлять SMIC ряд материалов и компонентов. Эта компания из Массачусетса производит фильтры, газы, химикаты для работы с пластинами. На долю Китая пришлось 16% от объема выручки Entegris в $180 млн в 2023 году, весьма чувствительная потеря будущих доходов для этой американской копании.

"Это откровенное экономическое запугивание, которое неизбежно будет иметь неприятные последствия", - заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне. "Мы призываем американскую сторону прекратить чрезмерно расширять концепцию национальной безопасности и злоупотреблять государственной властью для подавления китайских компаний".

В исследовательской компании Techcet полагают, что SMIC South может обратится к китайским, тайваньским, японским и корейским поставщикам, чтобы восстановить поставки того, что компания до недавнего времени получала от Entegris. Если поставки из США окончательно прервутся, то потенциально это может вызвать остановку производства на SMIC на несколько месяцев. Дело даже не в том, чтобы найти новых поставщиков, смена практически любого поставщика влечет за собой необходимость длительного тестирования новых материалов и отладку под них производственного процесса.

Эксперты утверждают, что SMIC South - единственная фабрика SMIC, способная производить процессоры для Huawei по техпроцессу 7нм.

В декабре 2023 года Reuters заявляло, что разработчик микросхем, частично принадлежащий SMIC, сохраняет доступ к американскому ПО для проектирования микросхем. В США есть конгрессмены, которые считают, что Минторг действует слишком медленно и нерешительно, оставляя Китаю возможности адаптации к принимаемым в США санкциям.

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теги: микроэлектроника субсидии господдержка США

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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