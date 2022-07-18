Микроэлектроника: Или "антиковидная" строгость, или полупроводники?

MForum.ru
18.07.2022,
Китайская политика "нулевой терпимости к COVID" вредит китайским планам доминирования в области полупроводников?
Подход Китая к антипандемийным мерам препятствует стратегическим усилиям по модернизации и умощнению отрасли производства микросхем.
Несмотря на ослабление жесткой изоляции Шанхая, которое произошло в начале июня, рынок был полон мрачных прогнозов о перспективах национальной экономики, особенно в связи с нарушением работы цепочек поставок таких отраслей как микроэлектроника. В последние годы китайское правительство прилагает самые активные усилия для того, чтобы модернизировать отрасль производства микросхем в рамках "Общенациональной системы" в ходе жесткой технологической конкуренции с США. На этом фоне странно выглядит последовательная приверженность Пекина политике "нулевой терпимости" в отношении к локальным вспышкам ковида, которая очевидно ощутимо бьет по развитию высокотехнологичных отраслей.
Авторы статьи в TheDiplomat уверены, что КПК должна будет сделать стратегический выбор, поскольку практика показала, что два этих приоритета плохо уживаются между собой.
«Общенациональная система» и технологическое противостояние США и Китая
Авторы статьи уверены, что китайская «общенациональная система» восходит к централизованному планированию, которое практиковалось в СССР, и к мобилизации всех возможных ресурсов для достижения стратегических целей. В частности, в Китае с 1953 года практикуется формирование «пятилетних планов» в рамках которых намечаются национальные стратегии, в том числе, в области индустриализации. Отмечается эффективность такого подхода, с чем трудно спорить, глядя на китайские достижения.
Распространено мнение, что ухудшение китайско-американских отношений стало одним из основных факторов, которые стимулируют Пекин к активному развитию индустрии интегральных схем. С марта 2018 года, когда администрация Трампа инициировала расследования в отношении Китая, двусторонний конфликт распространился на технологическую отрасль. Вашингтон и его союзники активно занялись маргинализацией китайских высокотехнологических компаний на мировом рынке. К декабрю 2021 года Бюро промышленности и безопасности США внесло в черный список 611 организаций, многие из которых работают в разработке и производстве микросхем. Введены санкции США против китайских технологических гигантов, которые якобы поддерживают тесные связи с КПК и военными Китая.
Вряд ли стоит удивляться тому, что китайско-американские технологические трения интенсифицировали усилия Китая по независимой разработке и производству оборудования для интегральных схем.
В 2019 году Министерство финансов США учредило специальный фонд на $30,5 млрд для инвестирования в отрасль производства микросхем. Предприятия и проекты отрасли пользуются налоговыми льготами в размере от 10% до 25%. Местные власти в США также участвуют в процессе предоставления льгот предприятиям, которые строят или расширяют производственные мощности по выпуску микросхем.
То же происходит в Китае — финансирование центрального правительства подкрепляется инициативами отдельных провинций, стремящихся повысить долю цифровой экономики.
Обучение специалистов в области микроэлектроники — еще одна ниша, где идет жесткое соревнование США и Китая. Еще до 2021 года группа ведущих колледжей Китая, включая Университет Цинхуа, Пекинский университет и Университет Фуданя открыли школы или факультеты для подготовки профессионалов в области микроэлектроники. Растет число научно-исследовательских учреждений в этой области. Инкубаторами кадров становятся высокотехнологичные предприятия по производству микроэлектроники. Согласно официальным данным, в 2022 году спрос на специалистов в области микросхем на внутреннем рынке Китая вырастет примерно до 745 тысяч человек. Только одно это уже демонстрирует всю серьезность отношения Китая к теме.
Правительство, высшие учебные заведения и производственные предприятия составляют «железный треугольник» стратегии Китая по инвестированию в индустрию производства ИС. Этот подход иллюстрирует стремление правительства Китая стать одним из ведущих игроков на мировом рынке микроэлектроники. В период с января по сентябрь 2021 года производственные мощности Китая быстро росли, а выручка достигла $108,4 млрд, что показывает рост на 16,1% в годовом исчислении.
Китай — уже не первый год является крупнейшим в мире рынком сбыта полупроводниковой продукции, но заказы на оборудование для производства микросхем продолжают расти — на 58% за год.
Динамичное развитие? Вот только бескомпромиссное следование Китаем политике «нулевой терпимости» к локальным вспышкам ковида явно вступает в противоречие со стратегией быстрого развития микроэлектроники.
Как политика «ноль-COVID» влияет на цепочки поставок микроэлектронной отрасли Китая
Несмотря на ухудшение дипломатических отношений Китая и западного мира, и объявленную в мире глобальную пандемию, правящие элиты в Пекине, отдавая приоритет внутреннему потреблению, остаются открытыми для международной торговли. При этом вспышка «омикрона» в Шанхае в марте 2022 года в очередной раз обрушила многие цепочки поставок, поскольку в этом мегаполисе расположены предприятия SMIC и TSMC.
«Закрытие» города вызывало новую волну кризиса в логистике в регионе дельты Янцзы. По официальным данным, опубликованным Национальным бюро статистики, производство интегральных схем в Китае за первые 3 месяца 2022 года сократилось на 4,2%. Это худшие показатели с 1q2019, когда был зафиксирован спад на 8,7%. На производстве чипов одновременно сказались глобальный кризис нехватки материалов и блокировка в ходе «противоковидных» мер, которая усугубила проблемы.
В ответ на очевидные проблемы, в Пекине предприняли ряд шагов по спасению цепочек поставок. В частности, 18 апреля в рамках национальной конференции, проведенной вице-премьером Китая Лю Хэ, правительству было предложено привлечь 1 трлн юаней ($157 млрд) в виде финансирования укрепления цепочек поставки!
Министерство промышленности и информационных технологий составило список, включающий более полутысячи предприятий в области производства микросхем (а также в ряде других отраслей), предоставив им возможность возобновить производство. Не менее 62 компаний, работающих в области полупроводников, выиграли от нового подхода.
Предприятия из списка получили возможность работы в режиме «замкнутого цикла», которая подразумевает, что людям разрешено перемещаться и действовать в той или иной зоне, что гарантирует работу определенного производственного участка, но предотвращает возможности распространения коронавируса. В частности, в таком режиме работает завод TSMC в Шанхае.
По данным NBS, благодаря пакету помощи и послаблениям «антипандемийных» ограничений, производство полупроводников в Китае в мае выросло до 27,5 млрд единиц, что на 6% больше, чем 25,9 млрд единиц в апреле. Но это по-прежнему меньше, чем 28,5 млрд единиц, произведенных в марте до начала периода карантина в Шанхае.
Влияние «общенациональной системы»
Сравнительные исследования, проведенные аналитиками, указывает на сильные стороны Пекина в геоэкономической конкуренции с Вашингтоном. Природа партийно-государственного капитализма, сочетающая в себе элементы рыночной экономики и существенное вмешательство государства в ключевые отрасли, демонстрируют большую устойчивость китайской системы, если сравнивать ее с советской. В краткосрочной перспективе конкурентоспособность Китая в технологической отрасли будет снижена, но институциональное преимущество повышает способность государства гарантировать функционирование цепочек поставок в критически важных отраслях.
Есть немало свидетельств в пользу того, что индустрия производства микросхем в Китае больше пострадала от «противопандемийных мер», чем от всех усилий США. Подход «нулевой терпимости» к местным эпидемиям, с одной стороны, подавляет распространение коронавируса (да и других инфекций), с другой стороны, он препятствует планам Китая по существенному усилению позиций отрасли производства микроэлектроники. Но и забота о здоровье населения — также общенациональный план. Какая из задач приоритетнее для Китая? Идти одновременно по двум направлениям — неэффективный вариант, и можно предположить, что власти Китая вскоре определятся с выбором. \\
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теги: микроэлектроника космос Роскосмос
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