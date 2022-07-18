Микроэлектроника: Интеграл — к санкциям привыкли, к совместным проектам с российскими предприятиями готовы

MForum.ru
18.07.2022,
Основа белорусской микроэлектроники - "Интеграл". В интервью SB.BY руководители компании рассказали, что санкции в целом ощутимы, но у предприятия уже есть немалый опыт адаптации к ним, что основная ценность - сплоченный коллектив.
Ситуация, сложившаяся после 24.02, заставляет многих потребителей микроэлектроники внимательно смотреть в сторону белорусских производителей. В итоге за 5 месяце 2022 года объем производства ОАО "Интеграл" составил 104,5 млн рублей - не так много, но это 146,9% год к году. Экспорт - $42 млн (134%).
Ряд проблем у предприятия возник из-за антипандемийных мероприятий в разных странах. Прекратили действовать логистические цепочки по поставке запчастей для производственного оборудования, затруднилось получение ряда материалов, из-за невозможности приезда специалистов компаний-производителей выросли сроки ввода в эксплуатацию нового оборудования.
Как на это реагирует Интеграл - на предприятии работают над снижением себестоимости и повышением конкурентоспособности продукции. Для этого, в частности, создано подразделение по освоению новых поколений изделий и технологий, помогло государство, выделив более $10 млн. Не густо, но лучше, чем ничего.
Сейчас 90% экспорта идет в Россию, причем Интеграл отмечает рост спроса. Есть планы совместной работы, в частности, есть задумки по решению вопросов с материалами за счет создания импортзамещающих производств. Практического воплощения идей в практику пока нет, идет "проработка".
Далее в статье внимание уделено тому, как на Интеграле заботятся о персонале - компенсируют затраты на общежитие, дают займы на покупку и строительство жилья, материально стимулируют молодых специалистов, выплачивают материальное вознаграждение к свадьбам, рождению детей и т.п. Всего на Интеграле работает порядка 4800 человек.
Подробнее - SB.BY
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro, также подключайтесь к Сообществу RUSmicro в VK
теги: микроэлектроника Samsung GDDR6 DRAM
Публикации по теме:
15.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Samsung анонсировал тесты 16-ти гигабитных чипов GDDR6 DRAM 24Гбит/c / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1 появился в России / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Bkav Bphone A85 – смартфон из Вьетнама / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 Pro 4G представлен официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M13 представлен в двух версиях – 4G и 5G / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru