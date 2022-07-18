Микроэлектроника: Интеграл — к санкциям привыкли, к совместным проектам с российскими предприятиями готовы

18.07.2022, MForum.ru

Основа белорусской микроэлектроники - "Интеграл". В интервью SB.BY руководители компании рассказали, что санкции в целом ощутимы, но у предприятия уже есть немалый опыт адаптации к ним, что основная ценность - сплоченный коллектив.

Ситуация, сложившаяся после 24.02, заставляет многих потребителей микроэлектроники внимательно смотреть в сторону белорусских производителей. В итоге за 5 месяце 2022 года объем производства ОАО "Интеграл" составил 104,5 млн рублей - не так много, но это 146,9% год к году. Экспорт - $42 млн (134%).

Ряд проблем у предприятия возник из-за антипандемийных мероприятий в разных странах. Прекратили действовать логистические цепочки по поставке запчастей для производственного оборудования, затруднилось получение ряда материалов, из-за невозможности приезда специалистов компаний-производителей выросли сроки ввода в эксплуатацию нового оборудования.

Как на это реагирует Интеграл - на предприятии работают над снижением себестоимости и повышением конкурентоспособности продукции. Для этого, в частности, создано подразделение по освоению новых поколений изделий и технологий, помогло государство, выделив более $10 млн. Не густо, но лучше, чем ничего.

Сейчас 90% экспорта идет в Россию, причем Интеграл отмечает рост спроса. Есть планы совместной работы, в частности, есть задумки по решению вопросов с материалами за счет создания импортзамещающих производств. Практического воплощения идей в практику пока нет, идет "проработка".

Далее в статье внимание уделено тому, как на Интеграле заботятся о персонале - компенсируют затраты на общежитие, дают займы на покупку и строительство жилья, материально стимулируют молодых специалистов, выплачивают материальное вознаграждение к свадьбам, рождению детей и т.п. Всего на Интеграле работает порядка 4800 человек.

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теги: микроэлектроника Samsung GDDR6 DRAM