Слухи: HMD Global может сменить принцип наименований смартфонов Nokia

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Слухи: HMD Global может сменить принцип наименований смартфонов Nokia

09.03.2021, MForum.ru

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В сети появилась информация, что компания HMD Global может пересмотреть принцип присвоения названия смартфонам Nokia. В модельном ряду производителя снова могут появиться серии.

Слухи: HMD Global может сменить принцип наименований смартфонов Nokia

По информации NokiaPowerUser, новинка с модельным номером ТА-1334 может выйти на рынок как Nokia G10. В активе этого смартфона ожидаются 6,4-дюймовый дисплей, 8-ядерный процессор и QUAD-камера с основным сенсором разрешением 48 Мп. В свою очередь, этот набор параметров похож на характеристики Nokia 5.4. Другой новинкой может стать Nokia H10, но каких-либо данных о том, что это за смартфон пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации NokiaPowerUser

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