Слухи: Появились рендеры Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G

06.05.2021, MForum.ru

Ожидается, что в ближайшее время Samsung выпустит Galaxy Tab S7 Lite в трех вариантах - только Wi-Fi (SM-T730), 4G (SM-T735) и 5G (SM-T736B / SM-T736N). Однако благодаря попавшим в сеть рендерам внешность новинки можно оценить уже сейчас.

На просочившихся в сеть рендерах засветилась розовая версия Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G в чехле с местом для размещения S Pen. Также показана сдвоенная тыловая камера и размещенные на правом торце клавиша включения и регулировки громкости. Подробностей о спецификациях новинки пока нет. Кроме того, надежный аналитик Роланд Квандт утверждает, что «такой вещи как Galaxy Tab S7 Lite не существует», а планшет будет называться Galaxy Tab S7 + Lite. Что касается цветовой гаммы модели, то ожидаются модели в черном, белом, синем и зеленом цветах.