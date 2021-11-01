5G: В Португалии завершился частотный аукцион 5G

01.11.2021, MForum.ru

В Португалии завершился частотный аукцион 5G. Почему-то никто в Португалии не посмел предложить операторам слиться в экстазе "единого инфраструктурного" с госучастием или без. Для желающих потратиться на частоты ради сетей 5G государство эти частоты, пусть и с задержкой относительно иных стран, но все же выделило и продало.

В частности, оператор NOS приобрел за 165 млн евро столь лакомые полосы, как 100 МГц в диапазоне 3.6 МГц, 2х10 МГц в 700 МГц - все для 5G, разумеется, а также 2х5 МГц в 2100 МГц и 2х2 МГц в 900 МГц (эти две полосы оператор пока что намеревается использовать для "усиления" существующей сети 4G/LTE.

Vodafone Portugal заплатил 38,4 млн евро за 2х10 МГц в диапазоне 700 МГц и 94,8 млн евро за 90 МГц в диапазоне 3.6 ГГц.

MEO заплатил 123,23 млн евро за частоты в 700 МГц, 900 МГц, 2.1 ГГц и в 3.6 ГГц.

Комбинация 700 МГц 2х10 МГц и 3.6 ГГц с полосой 100 МГц - великолепная. Она позволяет строить как обширное покрытие 5G, которое буквально за пару лет может обогнать по охвату покрытие LTE и даже GSM, причем сигнал 5G будет ловиться даже в помещениях. Полоса 100 МГц в 3.6 ГГц - отличная основа для формирования высокой пропускной способности в хот-спотах там, где это требуется. К этому остается добавить миллиметровый диапазон и условия для развертывания 5G в Португалии можно будет считать идеальными.

Забавно, но португальские операторы остались недовольны аукционом и своими чиновниками. Мол, долго тянули, невнятно прописали условия и все такое... их бы к нам пригласить.

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