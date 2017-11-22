Акции: Абоненты Билайн с премиальными картами Visa получат бесплатный международный интернет-роуминг

MForum.ru
22.11.2017,
Речь идет о совместной с Visa акции "Безлимитный интернет в роуминге от Visa и Билайн". Акция началась 13 ноября 2017 года, и продлится до 28 февраля 2018 года. Для того, чтобы в ней участвовать, необходимо подключить опцию "Автооплата" компании Билайн. В зависимости от типа карты, пользоваться бесплатным интернетом можно различное число дней. Карты Visa Platinum дают 7 дней пользования, карты Visa Signature - 14 дней, карты Visa Infinite - 28 дней.
После того, как абонент, участвующий в акции, прибудет в страну и SIM-карта пройдет регистрацию в одной из местных сетей, абоненту придет SMS-извещение с кодом для подключения к акции. Первые 100 МБ в сутки абонент сможет израсходовать на максимально возможной скорости, затем скорость составит до 128 кбит/c.
Предложение действует более, чем в 90 странах, включая такие направления, как Италия, Грузия, Объединенное королевство, Турция, Испания, Кипр, Финляндия, США, Франция, Португалия, Вьетнам и Таиланд.
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