Развитие сетей: Ростелеком построил 24 базовые станции в малых населенных пунктах Тамбовской области

MForum.ru
07.11.2021,
Эта стройка произошла в рамках исполнения госпрограммы по обеспечению услугами сотовой связи малых населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек, так называемой программы УЦН 2.0. Развернутые в Тамбовской области базовые станции подключены к сети Tele2, дочерней структуры Ростелекома. Услуги связи GSM/LTE получили, в частности, жители сел Бондарского, Староюрьевского, Гавриловского, Моршанского, Уметского, Мучкапского, Кирсановского и Рассказовского районов.
До конца 2021 года Ростелеком должен обеспечить сотовое покрытие в 1198 малых населенных пунктах России, до 2030 года - более, чем в 24 тысячах.
Подробнее о телекоме в Тамбовской области.
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теги: телеком развитие сетей Тамбовская область Ростелеком Tele2 "устранение цифрового неравенства"
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