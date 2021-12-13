Развитие сетей: МТС расширила покрытие сети LTE в Карасукском районе Новосибирской области

13.12.2021, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G/LTE в Карасукском районе Новосибирской области. В частности, мобильная связь и интернет LTE появились на территории поселков Астродым и Кучугур - в Астродыме в зоне покрытия оказались 336 жителей, в Кучугуре - 196.

Также МТС обновила оборудование и расширила емкость сети LTE еще в 3-х населенных пунктах Карасукского района с населением менее 1000 человек: в поселке Поповка, в селах Белое и Студеное.

«Белых зон, где нет сотовой связи, в области становится все меньше – мы строим сеть даже в небольших поселках. Карасукские поселки Астродым и Кучугур теперь на связи с миром, что особенно отрадно, учитывая их скромные размеры и почтенный возраст – Астродым, например, основан на берегу одноименного озера в 1800 году. Мы регулярно мониторим уровень сигнала в районах области, чтобы «добавить» покрытие сети там, где это необходимо – вот осенью улучшили качество связи в трех населенных пунктах Карасукского района», – сообщил в своем аккаунте директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

пресс-релиз МТС

В Новосибирской области операторы активно используют для LTE различные частотные диапазоны - от band 1 до band 40.

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