Микроэлектроника: Можно ли подготовить к жестким санкциям Запада российскую микроэлектронику?

MForum.ru
11.02.2022,
В правительстве задумались о возможном негативном влиянии санкций (которые еще не ввели) на возможности производства в России микроэлектроники. И готовы обсудить эту тему с представителями отрасли. Об этом пишет сегодня КоммерсантЪ.
Прежде всего, речь идет о потенциале негативного воздействия санкций на планы запуска собственного современного производства микросхем в России. Впрочем, и производство так называемых "российских" чипов, которое сегодня выполняется на фабриках тайваньской TSMC, также может стать невозможным.
В самом деле, если под ужесточенные санкции попадут поставки, например, современного фотолитографического оборудования или материалов, сложность создания в России нового более-менее современного микроэлектронного производства вырастет в разы. Также крайне болезненной операцией стало бы "отсечение" российских безфабричных производителей от такой "кузницы" микросхем, которой является на сегодня Тайвань.
Впрочем, и при плохой игре, у нас умеют делать хорошую мину (не поймите буквально). Поэтому выходом из потенциально непростой ситуации видят "диверсификацию каналов поставок".
Понятно, что этот путь - едва ли не единственный возможный, поскольку вряд ли можно рассчитывать на быстрое создание собственных материалов, производственного оборудования и технологий в России. Но насколько реалистичным было бы выполнить эту самую "диверсификацию" каналов поставок?
К счастью, пока все рассуждения о возможных жестких санкциях носят гипотетический характер и до реальных санкций дело, надеюсь, не дойдет, в противном случае нас будут волновать совсем другие проблемы, нежели закупки оборудования для фотолитографии.
Тем не менее, стоит, конечно, задумываться и о собственном производстве, и о собственных материалах и о собственных технологиях и оборудовании для производства полупроводников. Безотносительно санкций. Если уж мы взялись играть в игру под названием "собственное российское производство микросхем".
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: микроэлектроника санкции проблемы
Публикации по теме:
14.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: SMIC планирует утроить производственные мощности в ближайшие годы / MForum.ru
28.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Топ-15 полупроводниковых компаний зафиксировали рост на 21% в 1q2021 / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Серверов рынок в России / MForum.ru
18.08. [Новости компаний] Геополитика: США продолжают усложнять жизнь Huawei, отрезая компанию от производителей чипов / MForum.ru
10.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: ГК Микрон - рост выручки на 18% на фоне негативной динамики рынка в 2019 году / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Realme C35 на UniSoC T616 представлен официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о планшете Vivo / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: BLU G51 представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2022) представлен официально / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo T1 5G / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G получит в комплекте зарядное устройство 25 Вт / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Nokia G21 замечен в Geekbench / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru