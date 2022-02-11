Микроэлектроника: Можно ли подготовить к жестким санкциям Запада российскую микроэлектронику?

11.02.2022, MForum.ru

В правительстве задумались о возможном негативном влиянии санкций (которые еще не ввели) на возможности производства в России микроэлектроники. И готовы обсудить эту тему с представителями отрасли. Об этом пишет сегодня КоммерсантЪ.

Прежде всего, речь идет о потенциале негативного воздействия санкций на планы запуска собственного современного производства микросхем в России. Впрочем, и производство так называемых "российских" чипов, которое сегодня выполняется на фабриках тайваньской TSMC, также может стать невозможным.

В самом деле, если под ужесточенные санкции попадут поставки, например, современного фотолитографического оборудования или материалов, сложность создания в России нового более-менее современного микроэлектронного производства вырастет в разы. Также крайне болезненной операцией стало бы "отсечение" российских безфабричных производителей от такой "кузницы" микросхем, которой является на сегодня Тайвань.

Впрочем, и при плохой игре, у нас умеют делать хорошую мину (не поймите буквально). Поэтому выходом из потенциально непростой ситуации видят "диверсификацию каналов поставок".

Понятно, что этот путь - едва ли не единственный возможный, поскольку вряд ли можно рассчитывать на быстрое создание собственных материалов, производственного оборудования и технологий в России. Но насколько реалистичным было бы выполнить эту самую "диверсификацию" каналов поставок?

К счастью, пока все рассуждения о возможных жестких санкциях носят гипотетический характер и до реальных санкций дело, надеюсь, не дойдет, в противном случае нас будут волновать совсем другие проблемы, нежели закупки оборудования для фотолитографии.

Тем не менее, стоит, конечно, задумываться и о собственном производстве, и о собственных материалах и о собственных технологиях и оборудовании для производства полупроводников. Безотносительно санкций. Если уж мы взялись играть в игру под названием "собственное российское производство микросхем".

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теги: микроэлектроника санкции проблемы