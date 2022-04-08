Развитие сетей: Билайн построил или модернизировал в Татарстане более 1,5 тысяч базовых станций в 2021 году

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Развитие сетей: Билайн построил или модернизировал в Татарстане более 1,5 тысяч базовых станций в 2021 году

08.04.2022, MForum.ru

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Иногда приходится слышать, что билайн в основном развивает сети в Москве и Санкт-Петербурге, на деле это далеко не так, и активное развитие сети Вымпелком в Татарстане в 2021 году - тому пример.

 

 

Активное развитие шло не только в прошлом году, за 4 года оператор нарастил количество базовых станций в Татарстане в 5 раз! Только за 2021 год было построено и модернизировано более 1500 базовых станций.

Что дает столь существенное расширение возможностей сети? Во-первых, расширяется ее покрытие - связь появляется там, где ее до сих пор не было, во-вторых, растет качество покрытия там, где оно было и раньше, в третьих - растет пропускная способность сети, а с ней и доступные абонентам средние скорости доступа.

Где расширялась или модернизировалась сеть оператора в Татарстане?

Активная работа с сетью шла как в крупных городах, так и в селах и деревнях. В частности, в Алметьевске, Елабуге, Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и в ряде других городв республики. Если говорить о примерах сел и деревень: Азьмушкино, Бикляни, Богородское, Большое Афанасово, Красный Яр, Малые Кабаны, Октябрьский, Осиново, Суровки. Улучшена сеть на территории ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах, а также в ряде ТЦ, на станциях метро, на вокзалах в в некоторых спортивных сооружениях.

В Иннополисе специалисты оператора развернули новую сеть фиксированного ШПД с доступными скоростями выше 100 Мбит/c.

«С каждым годом сотовая связь дает нам все больше возможностей в любой ситуации оставаться на связи с близкими людьми. Помогает не только слышать, но и чувствовать эмоции родственников и друзей, лучше понимать их и оказывать необходимую поддержку. Технологии общения совершенствуются, и это требует от нас развития сети в Татарстане и грамотного использования технических ресурсов, чтобы выполнять нашу главную задачу – предоставлять жителям республики качественный сервис и возможность в любой момент почувствовать, что близкие рядом», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Татарстан, разумеется, не единственный регион, где билайн активно развивал сеть в 2021 году.

пресс-релиз компании билайн

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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