Развитие сетей: МегаФон усиливает позиции на рынке онлайн видео

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон усиливает позиции на рынке онлайн видео

15.04.2022, MForum.ru

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МегаФон к маю планирует объединить под брендом START два онлайн-кинотеатра, как START, в которому у оператора доля 50%, так и МегаФон ТВ. Объединение подразумевает единую подписку.

 

 

Логичный ход. Хотя у сервисов были особенности, они все же конкурировали между собой за внимание абонентов и в итоге оставались сравнительно небольшими по аудитории. Объединение площадок дает шанс "накачать" START аудиторией, повысив его рыночную долю, что должно повысить его конкурентные позиции на российском рынке онлайн-кинотеатров. START при этом продолжит производить оригинальные сериалы и кино, а экс МегаФон ТВ обеспечит ассортимент телеканалов и новинки кино и сериалов. Пользователям МегаФон ТВ предложат льготные условия для перехода на START.

«Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», – говорит директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

«Объединение двух сервисов – и с точки зрения контента, и с точки зрения команд – а также фокусирование усилий МегаФона на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», – говорит генеральный директор START Дмитрий Гудумак. Дмитрий также подчеркнул, что для новых и текущих абонентов МегаФона разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.

пресс-релиз МегаФон

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теги: онлайн-кинотеатры МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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