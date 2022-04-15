Развитие сетей: МегаФон усиливает позиции на рынке онлайн видео

15.04.2022, MForum.ru

МегаФон к маю планирует объединить под брендом START два онлайн-кинотеатра, как START, в которому у оператора доля 50%, так и МегаФон ТВ. Объединение подразумевает единую подписку.

Логичный ход. Хотя у сервисов были особенности, они все же конкурировали между собой за внимание абонентов и в итоге оставались сравнительно небольшими по аудитории. Объединение площадок дает шанс "накачать" START аудиторией, повысив его рыночную долю, что должно повысить его конкурентные позиции на российском рынке онлайн-кинотеатров. START при этом продолжит производить оригинальные сериалы и кино, а экс МегаФон ТВ обеспечит ассортимент телеканалов и новинки кино и сериалов. Пользователям МегаФон ТВ предложат льготные условия для перехода на START.

«Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», – говорит директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

«Объединение двух сервисов – и с точки зрения контента, и с точки зрения команд – а также фокусирование усилий МегаФона на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», – говорит генеральный директор START Дмитрий Гудумак. Дмитрий также подчеркнул, что для новых и текущих абонентов МегаФона разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости, канал в Дзен

теги: онлайн-кинотеатры МегаФон