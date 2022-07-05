Регулирование: Итоги ГКРЧ — перспективы 5G в России остались туманными

MForum.ru
05.07.2022,
Итак, о решениях ГКРЧ в части, относящейся перспектив 5G в России.
В пресс-релизе Минцифры, посвященном заседанию ГКРЧ, несколько невнятно отражены решения комиссии. В частности, говорится о предложениях Минцифры, но в прямую не сказано, приняты ли они комиссией или нет. Вдобавок используются какие-то обтекаемые формулировки типа "часть инициатив может вступить в силу"... А может не вступить? От чего это зависит? Ясности нет.
Как я понял, Минцифры предлагает передать операторам под 5G частоты миллиметрового диапазона 24,25 - 27,5 ГГц. Это было бы замечательно, если будет реализовано. Следует понимать, что выиграют от этого, прежде всего, предприятия, бизнес. Эти диапазоны наиболее пригодны для обустройства частных сетей p5G. Впрочем, они могли бы неплохо _дополнить_ сети 5G массового пользования в местах наибольшей загрузки. Но пока что дополнять нечего, таких сетей в России нет.
Частоты диапазона 24,25 - 27,5 ГГц в настоящее время активно используются для обустройства РРЛ, в том числе, операторами сотовой связи. Поэтому после их передачи операторам под 5G, если это произойдет, будет еще немало проблем по обеспечению ЭМС различных систем. Но решать эти проблемы не так сложно, как пытаться построить 5G без частот под 5G.
Начинать решение вопроса с частотами для 5G следовало бы не с диапазона миллиметровых волн. А с выделения частот диапазона FR1, то есть частот ниже 6 ГГц.
Что-то по этой теме на ГКРЧ обсуждалось, но в этой части пресс-релиз Минцифры становится совсем скуп на детали. В нем заявлено, что Минцифры предложило:
"Перевод диапазона 4 ГГц в «гражданский» поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона."
И непонятно, что на это предложение Минцифры сказали в ГКРЧ? Состоится такой перевод? Когда?
В очередной раз отмечу, что частоты диапазона 4 ГГц (кстати, стоило бы уточнить о какой именно полосе идет речь), мало пригодны для 5G в России по ряду причин, в частности, из-за проблем с приграничными государствами, где некоторые частоты диапазона 4 ГГц использованы в других целях и потому их приграничное использование в России может оказаться затруднено или невозможно.
Наиболее подходящие для построения сетей 5G общего пользования частоты 3.4-3.8 ГГц сейчас заняты "спецсвязью" и спутниковой связью, передавать их операторам сотовой связи никто, как видим, не собирается, поэтому вся тема 5G в России остается по сути в режиме "неблагоприятный прогноз".
Добавим к этому обязательные требования строить сети 5G только на несуществующем российском оборудовании 5G и нетрудно будет понять, что позиция регулятора не поменялась - ни в 2022, ни в 2023 году никакого 5G в России не планируется (несмотря на наличие на сетях десятков тысяч базовых станций импортного производства, способных хоть сегодня работать в режиме 5G). Умна ли такая политика регулятора? Думайте сами.
Нет и разрешения переиспользовать для 5G частоты уже имеющиеся у операторов, которые сейчас используются под 4G/LTE. Это тоже не было бы решением проблемы, т.к. для 5G нужны новые полосы частот, да пошире. Но в целом, такое решение не было бы лишним. Хотя бы потому, что 5G более эффективно использует полосу частот. Я не имею в виду, что стоило бы полностью отказаться от 4G/LTE. Операторы вполне в состоянии разобраться, как правильнее использовать имеющиеся у них частоты.
Зато к радости тех, кто все еще продолжает смотреть ТВ — решение ГКРЧ об очередном продлении аналогового ТВ вещания в ряде регионов. С каждым годом все удивительнее слышать про аналоговое телевещание, ведь это что-то из разряда газового освещения или паровозов.
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теги: телеком пятое поколение ГКРЧ частоты регулирование
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