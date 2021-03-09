5G: ГКРЧ обсудит судьбу частот 3.5 ГГц в марте 2021 года, но комплексных решений не ждите

MForum.ru
09.03.2021,
ГКРЧ обещает в марте 2021 года рассмотреть заявку Freshtel (Ростелеком) на тестирование работы 5G в метро Казани и Москвы на частотах 3.5 ГГц, которые есть в распоряжении компании. Каким будет решение пока что неизвестно, но понятно, что просто отмахнуться, мотивируя отказ возможными помехами спутникам от мобильного ШПД в метро не получится. / Ведомости
Частоты в диапазоне 3.5 ГГц есть также у компании Неоспринт и Неоспринт СПб (МегаФон).
Выдавались частоты для развертывания WiMAX, срок действия лицензий, выданных в 2011 году, истекает в марте 2011 года.
Некоторые участники рынка считают, что если разрешение Ростелекому на тесты 5G в "золотом диапазоне" под землей будет выдано, это якобы создаст прецедент того, что операторы смогут успешно претендовать на частоты 3.5 ГГц для их использования под 5G везде и в коммерческом режиме. На мой взгляд, это не слишком связанные между собой события.
Вадим Поскакухин из Спектрум менеджмент, между тем, отмечает самое важное:
"Вместо поиска новых или применения уже имеющихся технических решений по высвобождению хотя бы части спектра для развертывания 5G в крупнейших городах и обеспечения нормальной работы спутниковых сетей за их пределами ведется бесконечное соревнование на административном уровне."
Это так, и оптимизма в отношении будущего телекома в стране это не добавляет.
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теги: телеком пятое поколение 5G частоты регулирование ГКРЧ 3.5ГГц
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