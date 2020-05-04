5G: В Новой Зеландии отложили аукцион по продаже частот 3.5ГГц

04.05.2020, MForum.ru

В Новой Зеландии отложили проведение аукциона по краткосрочному распределению неиспользуемых пока что частот 3.5 ГГц, предназначенных для развертывания сетей 5G. Новая дата проведения аукциона пока что не установлена.

В заявлении регулятора RSM (Radio Spectr Management) говорится, что решение было принято по итогам консультацией с зарегистрированными участниками аукциона.

В декабре 2019 года правительство Новой Зеландии согласилось освободить дополнительную полосу частот в 3.5ГГц, отвечая на призывы операторов, о скорейшем освобождении полосы 160 МГц в диапазоне 3.5 ГГц. В начале января 2020 года были определены цены на 16 лотов по 10 МГц. Зарегистрированный участник должен внести минимальную ставку минимум за два лота, по 250 тысяч новозеландских долларов (US$166,1 тысяч) за каждый, то есть NZ$0.5 млн.

Планировалось распределить частоты 3.5 ГГц на срок с середины 2020 года до 31 октября 2022 года. В ноябре 2020 должно было начаться действие долгосрочных прав, которые также будут разыграны на аукционе. Теперь планы изменятся.

Долгосрочные права будут распределяться пакетами не менее, чем в 40 МГц на участника.

Spark в сентябре 2019 года включил услугу 5G в Александре, с возможностью доступа для ограниченного числа корпоративных клиентов и потребителей. В ноябре 2019 года покрытие сети было расширено еще на 5 городов и поселков на Южном острове. Использовалась полоса в 20 МГц в диапазоне 2.6 ГГц. Поставщики решения - Nokia и Samsung.

В декабре 2019 года технический директор Spark заявил о том, что предпочел бы использовать частоты в диапазоне 3.5 ГГц, поскольку этот основной частотный диапазон, подходящий для массового развертывания 5G.

В декабре 2019 года Vodafone New Zealand включила 5G в отдельных районах Окленда, Веллингтона, Крайстчерча и Квинстауна с использованием полосы 50 МГц в диапазоне 3.5 ГГц. Услугами пока что могут воспользоваться только действующие клиенты компании, дополнительных затрат для этого не требуется. Поставщиком решения выступила компания Nokia.

Источник: https://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/new-zealand-delays-3-5ghz-5g-auction/ и http://www.mforum.ru/news/article/121181.htm

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