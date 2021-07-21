IIoT: МегаФон тестирует систему позиционирования на ММК

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IIoT: МегаФон тестирует систему позиционирования на ММК

21.07.2021, MForum.ru

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На Урале в горно-обогатительном производстве ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" запущен пилотный проект IIoT на базе UWB. МегаФон внедрил систему позиционирования, позволяющую с точностью до полуметра определять местоположение и направление перемещения саморазгрузочных тележек. Это позволяет автоматизировать контроль транспортировки, погрузки и складирования железнорудного сырья.

 

 

Для отслеживания объектов в цехе подготовки аглошихты МегаФон внедрил программно-аппаратный комплекс на базе технологии сверхширокополосной передачи данных Ultra Wideband (UWB). Это позволяет сотрудникам предприятия получать точную информацию о местонахождении объектов в любой момент времени, отслеживать их перемещения.

Чем интересна технология UWB - она не требует лицензирования частот в ГКРЧ. В России это частоты 2,85 - 10,6 ГГц. В этих диапазонах можно работать с сигналами низкой мощности (до -41,5 дБм/МГц), что позволяет достигать скоростей передачи данных в сотни мегабит в секунду на расстояниях в несколько метров. Системы UWB как правило устойчиво работают в условиях многолучевого распространения сигналов, характерного для производственной среды, но для их надежной работы важно обеспечивать качественную синхронизацию.

Зачем все это нужно? Данные о позиционировании требуются для комплексной автоматизации производственного процесса. Онлайн-контроль грузов позволяет исключить ошибки, связанные с негативным влиянием человеческого фактора, повысить точность определения состава сырья. Эти плюсы уже оценили на производстве.

«Выбранная МегаФоном технология, помимо точности, отличается высокой помехоустойчивостью, что крайне важно в условиях работы в цехах комбината, - подчеркнул начальник горно-обогатительного производства ПАО «ММК» Андрей Полинов. - Внедрение системы позиционирования саморазгрузочных тележек должно решить такие задачи, как повышение точности складирования сырья, улучшение качества производственного процесса за счет уменьшения колебаний химического состава сырьевой массы, а также уменьшение временных затрат и минимизации ошибок при производственных процессах».

«Мы провели монтаж, наладку и сдачу в опытно-промышленную эксплуатацию фрагмент системы позиционирования саморазгрузочных тележек, охватывающего несколько пролетов технологической галереи. Выбранная нами технология UWB обеспечила необходимую точность позиционирования – в пределах полуметра. Транспортная метка, установленная на тележке, перемещается относительно имеющихся на территории галереи системы анкеров, а специальное программное обеспечение вычисляет координаты метки. Затем графическая информация о местоположении тележки поступает диспетчеру в онлайн-режиме и сохраняется в базе данных с временными отрезками», - отметил директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

Анкера - это приемники UWB-сигнала, которые обеспечивают отслеживания местоположения UWB-тегов (транспортных меток).

По итогам данного пилота, планируется тиражирование внедрения решения на других объектах горно-обогатительного производства ММК.

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теги: телеком пятое поколение агрегация частот n39 5G МТС Ericsson Mediatek

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