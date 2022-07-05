eSIM: eSIM в России продолжит развитие, но не так быстро, как ожидалось

05.07.2022, MForum.ru

В ситуации, которая сложилась с eSIM на российском рынке, разбирался КоммерсантЪ. Основное:

🔹 Решения для управления eSIM в Россию поставляли Gemalto, Giesecke + Devrient, GigSky, Idemia, HPE - все эти компании продажи в Россию прекратили.

🔹 Пока что ни один из продавцов не отозвал сертификат либо иным способом не попытался прекратить деятельность поставленных в нашу страну решений.

🔹 Некоторые операторы продолжают использовать зарубежные решения, развернутые в ЦОДах в России. Нет единого мнения - могут ли эти решения внезапно перестать работать, если этого захочет зарубежный поставщик.

🔹 Другие операторы используют решения российских поставщиков (МТС, Вымпелком - A1 Системс), либо собственную платформу (Tele2).

Если до сих пор развитие технологии eSIM в России сдерживалось в основном решениями регулятора (читай - силовиков), то теперь к сдерживающим факторам добавляется то, что замедлятся темпы роста проникновения устройств с eSIM в абонбазе, а операторам придется потратиться на переход на российские технологии.

В МТС считали, что к 2025 году 25% всех IoT устройств в России будут подключены с помощью eSIM. Сбудется ли теперь этот прогноз? Не уверен.

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теги: телеком eSIM технологии