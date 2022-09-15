Геоданные: МегаФон отмечает рост туристической активности в Амурской области

MForum.ru
15.09.2022,
Чаще всего в город Циолковский и на космодром "Восточный" в Амурской области в 2022 году приезжают жители Москвы, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Красноярска и Уфы. За лето туристический поток удвоился по сравнению с началом 2022 года.
Перечисленными городами туристический поток в Амурскую область не исчерпывается, сюда активно приезжали также гости из Новосибирска, Самары, Кузбасса, Омска, Рязани, Санкт-Петербурга и Иркутска. По росту интереса к этому направления выделяются жители Горно-Алтайска, Тулы, Рязани и Орла - туристический трафик отсюда вырос в 6 раз!
Оператор "МегаФон" в 2022 году улучшил качество связи в Циолковском, а также еще в 14 крупных городах и небольших населенных пунктах Амурской области. В целом модернизация затронула территории, где живет свыше 130 тысяч человек.
Амурчане, в свою очередь, активно путешествовали по стране. Больше всего поездок зафиксировано из Амурской области в Нерюнгри, Хабаровсе, Владивосток, Сочи, Находку, Краснодар, Новосибирск, Уссурийск и Читу. Меньше всего выездов было в Магадан и Иркутск.
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теги: телеком Амурская область МегаФон геоданные
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