Видеоконтент: МТС Медиа - о запуске новых каналов FamilyJam и DetectiveJam

MForum.ru

Видеоконтент: МТС Медиа - о запуске новых каналов FamilyJam и DetectiveJam

09.11.2022, MForum.ru

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МТС продолжает активное развитие собственного контента - подразделение МТС Медиа сообщает о запуске двух новых телеканалов собственного производства - FamilyJam и DetectiveJam.

Это телеканалы в формате HD, которые станут доступны для просмотра всем пользователям сервисов МТС - онлайн-кинотеатра KION, домашнего и спутникового ТВ.

Благодаря этому линейка Jam от МТС расширилась до 5 собственных каналов, до сих пор в ней были такие телеканалы как KinoJam 1, KinoJam 2 и KION ХИТ.

 

FamilyJam

 

 

Канал ориентирован на семейный просмотр, в нем есть мультфильмы для малышей, анимационные сериалы для детей и подростков, а также полнометражные анимационные и художественные фильмы для всей семьи. Телеканал будет доступен на кнопке 29.

 

DetectiveJam

 

 

Как и следует из названия, канал посвящен расследованиям громких убийств, реконструкциям преступлений, биографиям известных маньяков, раскрытию запутанных уголовных дел, а также популярных детективных историй. В программу телеканала будут включены отечественные и зарубежные сериалы детективной тематики, документальные передачи, посвященные работе сыщиков и разоблачениям преступников. В частности, обещаны такие сериалы: «Почерк убийцы», «В поисках утраченного искусства»; художественные сериалы - «Мост», «Загадочные убийства Агаты Кристи». Телеканал будет доступен на 27 кнопке.

 

«Наш опыт запуска собственных телеканалов дал отличный результат, даже превзошел первоначальные прогнозы. У нас есть экспертиза в производстве собственных телеканалов, и мы продолжим ее развивать, занимая востребованные ниши. Семейный контент и детективные жанры, как показывают данные нашей аналитики, то, что нужно зрителю. Мы уверены, что наши новые телевизионные продукты будут успешны и станут еще одним драйвером развития бизнеса МТС в сфере медиа», — прокомментировал операционный директор МТС Медиа/KION Алексей Иванов.

Собственный контент - это то, что при прочих равных может привлекать аудиторию к тому или иному онлайн-кинотеатру. В МТС довольны результатами развития каналов линейки Jam, что и привело к запуску еще двух каналов. Любопытен англоязычный нейминг каналов - не в том тренде, который пытаются формировать власти.

пресс-релиз МТС

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теги: телеком МТС видеоконтент KION

© Алексей Бойко, MForum.ru

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