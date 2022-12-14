Развитие сетей: МегаФон развернул сеть 4G/LTE на территории Нежданинского месторождения в Якутии

14.12.2022, MForum.ru

Месторождение "Нежданинское", расположенное на востоке Якутии, принадлежит компании "Полиметалл". Благодаря усилиям МегаФон, свыше 800 сотрудников предприятия, а также вахтовики смогут пользоваться услугами 2G/LTE. Фрагмент сети подключен к ВОЛС. Заявленный радиус покрытия голосовой связи - до 35 км. Сеть LTE задействовала два неназванных частотных диапазона.

«Месторождение находится в 480 км к востоку от Якутска, а расстояние до ближайшей федеральной трассы более 100 км. Большие расстояния, сложная логистика и суровый климат Крайнего севера осложняют не только работу предприятия, но и создают трудности для обеспечения качественной мобильной связью. Но мы понимаем, что наличие мобильного интернета позволит сотрудникам золотодобывающего предприятия оставаться на связи с близкими во время вахты и общаться не только голосом, но и по видеосвязи. В этом году мы модернизировали оборудование до уровня 4G, перевели наши базовые станции на наземные каналы связи, чтобы людям были доступны все современные сервисы. А в дальнейшем наша модернизированная сеть может стать надежной платформой для цифровизации крупнейшего в регионе золотодобывающего предприятия», – комментирует Мария Мамедова, директор Якутского отделения МегаФона.

пресс-релиз МегаФона

МегаФон в 2022 году активно работал в Якутии - модернизировал более 100 BS в Якутске, провел рефарминг частот 2100 МГц под LTE. Строится или модернизируется сеть МегаФон в селах, включая удаленные и малонаселенные, например, обеспечено село Жилинда Оленёкского района Якутии. Впервые быстрый интернет МегаФона стал доступен жителям сел Абага, Юнкюр, Кыллах и Нерюктяйинск 1-й Олёкминского района. Завершена стройка сети в селе Улах-Ан в Хангаласском районе республики. Оператор развивает в регионе сервис "Цифровой туризм", им пользуются, например, в Оленекском районе.

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теги: МегаФон Якутия Саха республика развитие сетей