Кадры: Виктор Гулевич назначен директором Центра компетенций по ИБ компании Т1 Интеграция

MForum.ru

Кадры: Виктор Гулевич назначен директором Центра компетенций по ИБ компании Т1 Интеграция

09.01.2023, MForum.ru

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Ключевой задачей нового директора станет расширение присутствия компании Т1 Интеграция на российском рынке услуг информационной безопасности.

 

 

Для этого планируется в частности усилить Центр компетенций по ИБ. Расширенная команда Центра будет проводить тесты на проникновение (пентесты) и займется разработкой собственных решений ИБ. ЦК будет осуществлять технический пресейл продуктов и услуг ИБ и помогать обеспечивать работу Группы Т1.

Биографическая справка

Окончил в 2005 году Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности инженер-программист.

Занимался разработкой систем искусственного интеллекта для отечественных компьютерных игр, позднее – внедрением продуктов информационной безопасности в США.
С 2006 выстраивал ИБ-практику в компании Softline.
В 2013 перешел в RRC Business Solutions, где отвечал за развитие дистрибьюторского ИБ-бизнеса.
В 2015 возглавил компанию «Стахановец», производителя DLP-систем и систем оценки эффективности работы персонала.
С 2017 занимался развитием решения класса SOC в структуре ГК Softline, а также обеспечил проведение M&A-сделки по покупке компании InfoSecurity.
С 2019 г. отвечал за организацию процесса анализа защищенности банковского ПО в компании BSS, а также возглавлял бизнес BSS-Security, где развивал направление по организации защиты государственной тайны, тестированию на проникновение критических систем и дистрибьюции средств защиты информации.

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теги: кадры информационная безопасность инфобез

© Алексей Бойко, MForum.ru

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