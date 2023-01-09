Кадры: Виктор Гулевич назначен директором Центра компетенций по ИБ компании Т1 Интеграция

09.01.2023, MForum.ru

Ключевой задачей нового директора станет расширение присутствия компании Т1 Интеграция на российском рынке услуг информационной безопасности.

Для этого планируется в частности усилить Центр компетенций по ИБ. Расширенная команда Центра будет проводить тесты на проникновение (пентесты) и займется разработкой собственных решений ИБ. ЦК будет осуществлять технический пресейл продуктов и услуг ИБ и помогать обеспечивать работу Группы Т1.

Биографическая справка

Окончил в 2005 году Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности инженер-программист.

Занимался разработкой систем искусственного интеллекта для отечественных компьютерных игр, позднее – внедрением продуктов информационной безопасности в США.

С 2006 выстраивал ИБ-практику в компании Softline.

В 2013 перешел в RRC Business Solutions, где отвечал за развитие дистрибьюторского ИБ-бизнеса.

В 2015 возглавил компанию «Стахановец», производителя DLP-систем и систем оценки эффективности работы персонала.

С 2017 занимался развитием решения класса SOC в структуре ГК Softline, а также обеспечил проведение M&A-сделки по покупке компании InfoSecurity.

С 2019 г. отвечал за организацию процесса анализа защищенности банковского ПО в компании BSS, а также возглавлял бизнес BSS-Security, где развивал направление по организации защиты государственной тайны, тестированию на проникновение критических систем и дистрибьюции средств защиты информации.

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теги: кадры информационная безопасность инфобез