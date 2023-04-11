Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Амурской области - Сковородинский и Магдачинский районы

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Амурской области - Сковородинский и Магдачинский районы

11.04.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает об установке дополнительного оборудования на базовых станциях в поселках Ерофей Павлович, Талдан, Сиваки, Невер, Улягир, Тахтамыгда и на разъезде Ороченский.

 

 

Оператор развернул в перечисленных населенных пунктах дополнительный слой LTE800. Этот слой позволяет улучшить площадь покрытия, устранив многие "белые пятна" в покрытии. Заметно улучшилось качество услуг "МегаФон" в помещениях, выросли скорости доступа, например, в поселке Улягир средняя скорость скачивания данных выросла вдвое.

В зоне покрытия нового слоя сети LTE 800 оказалось около 30 тысяч жителей Амурской области.

«В первые три месяца текущего года МегаФон в Амурской области модернизировал больше 20 базовых станций в малых населенных пунктах. Мы планомерно развиваем мобильную сеть в регионе, чтобы независимо от места проживания жители могли пользоваться качественным интернетом для решения повседневных задач, общения, учебы и развлечения», - рассказал директор МегаФона в Амурской области Максим Дудкин.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Амурская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

28.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС развивает сеть в Амурской области - Свободный / MForum.ru

23.03. [Новости компаний] Виртуальные АТС: В Амурской области и в китайском Хайхэ вырос спрос на многоканальные номера / MForum.ru

01.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизировал базовые станции в Новокиевском Увале Амурской области / MForum.ru

13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей / MForum.ru

15.09. [Новости компаний] Геоданные: МегаФон отмечает рост туристической активности в Амурской области / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 09:15 ABloud Тема: Чукотский автономный округ (04.12.2007)
[Развитие сетей. Чукотка. МегаФон] На месторождении Кекура впервые заработал 4G 12 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон модернизировал телеком-оборудование и развернул сеть 4G ...
Вчера 13:03 ABloud Тема: Москва, Московский регион (04.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Развитие сетей. Москва. МТС] МТС ускорила интернет на всех железнодорожных вокзалах Москвы 11 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
Вчера 11:38 ABloud Тема: Операторская аналитика паттернов поведения (03.11.2021)
[Операторская аналитика. Паттерны поведения абонентов. Вымпелком] билайн бизнес: доход предпринимателя в России 75–100 тыс. рублей в месяц 11 апреля 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через ...
Вчера 10:52 ABloud Тема: Амурская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Амурская область. МегаФон] Семь северных поселков Амурской области получили улучшенную 4G связь 11 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum. Высокоскоростной интернет 4G и ...
10.04.2023 13:53 ABloud Тема: Экосистемы операторов сотовой связи (10.04.2023)
[Операторские экосистемы. МТС. Путешествия. Связь в роуминге] МТС подарит интернет и связь за рубежом за бронирование отелей 10 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

12.04. [Новинки] Слухи: Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут поддерживать зарядку 67 и 100 Вт / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

11.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях Oppo Reno 10 Pro+ / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru

10.04. [Новинки] Анонсы: POCO C51 появился в Индии / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Tecno Camon 20, Camon 20 Pro засветились в Google Play / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru

07.04. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold2 получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 120 Вт / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1 5G замечен на сайте China Telecom / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Buds 2 – бюджетные наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт / MForum.ru

04.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y11 (2023) на чипсете Helio P35 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1x с Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

31.03. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации OnePlus Nord CE 3 Lite / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: