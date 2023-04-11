Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Амурской области - Сковородинский и Магдачинский районы

MForum.ru
11.04.2023,
МегаФон сообщает об установке дополнительного оборудования на базовых станциях в поселках Ерофей Павлович, Талдан, Сиваки, Невер, Улягир, Тахтамыгда и на разъезде Ороченский.
Оператор развернул в перечисленных населенных пунктах дополнительный слой LTE800. Этот слой позволяет улучшить площадь покрытия, устранив многие "белые пятна" в покрытии. Заметно улучшилось качество услуг "МегаФон" в помещениях, выросли скорости доступа, например, в поселке Улягир средняя скорость скачивания данных выросла вдвое.
В зоне покрытия нового слоя сети LTE 800 оказалось около 30 тысяч жителей Амурской области.
«В первые три месяца текущего года МегаФон в Амурской области модернизировал больше 20 базовых станций в малых населенных пунктах. Мы планомерно развиваем мобильную сеть в регионе, чтобы независимо от места проживания жители могли пользоваться качественным интернетом для решения повседневных задач, общения, учебы и развлечения», - рассказал директор МегаФона в Амурской области Максим Дудкин.
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теги: МегаФон развитие сетей Амурская область
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