Анонсы: Huawei Mate 60 Pro в Китае оценили в 6999 юаней

MForum.ru
01.09.2023,
После многочисленных утечек и слухов компания Huawei анонсировал в Китае смартфон Huawei Mate 60 Pro. Смартфон сочетает в себе высококлассные функции и круглый модуль камеры на задней панели.
Huawei Mate 60 Pro получил 6,82-дюймовый OLED-LTPO-дисплей Full HD+ с адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и ШИМ-регулированием яркости 1440 Гц. Он хорошо защищен «небьющимся» стеклом Kunlun от Huawei.
Huawei Mate 60 Pro оснащен модулем тройной задней камеры с основным сенсором 50 МП с OIS, сверхширокоугольным сенсором 12 МП и телеобъективом OIS 48 МП, поддерживающим 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум. Задняя камера поддерживает переменную диафрагму. Система камер XMAGE поддерживает супер ночной режим, супер макро, макро PiP, режим Pro, замедленную съемку, многокамерную съемку и режим фотосъемки с искусственным интеллектом. Кроме того, он включает в себя 4D-предсказывающее отслеживание фокусировки. На передней панели находится 13-мегапиксельная камера с поддержкой HDR для селфи и видеозвонков.
Huawei Mate 60 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 88 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 20 Вт. Новинка соответствует стандарту IP68, означающую защиту от влаги при погружении на глубину до 50 метров течение 30 минут и полную защиту от пыли.
Что касается подключения, Huawei Mate 60 Pro стал первым смартфоном производителя с поддержкой спутниковой связи. Также он оснащен портом USB 3.1 Gen 1, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC. Его размеры составляют 163 х 79 х 8,1 мм, вес — 225 грамм.
Помимо мощного аппаратного обеспечения, смартфон оснащен усовершенствованным программным обеспечением, известным как ОС HarmonyOS 4.0, включая такие функции, как 3D-распознавание лиц, интеллект камеры на основе искусственного интеллекта и современное программное обеспечение для обработки фотографий. Имеется поддержка AI Remote, беспроводных платежей и Always-on-Display. Собственная модель искусственного интеллекта Pangu 3.0 от Huawei делает всю систему более умной и интерактивной.
Вариант устройства с 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти продается через Vmall компании Huawei в Китае по цене 6999 юаней, что примерно соответствует 960 долларам. Huawei Mate 60 Pro доступен в четырех различных цветовых вариантах: зеленом, серебристом, фиолетовом и черном. Также будут варианты со 256 и 1024 Гб встроенной памяти, информация об их цене пока не раскрывается. Объем ОЗУ всех версий – 12 Гб.
© Антон Печеровый,
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