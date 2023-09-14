Развитие сетей: МТС улучшила покрытие на новой автотрассе между Щербинкой и Троицком

MForum.ru
14.09.2023,
МТС сообщает о расширении пропускной способности сети в районе новой магистрали в Новой Москве, связавшей Щербинку и Троицк.
За счет рефарминга и запуска нескольких новых базовых станций на всем протяжении 11,4 км трассы от Варшавского шоссе до деревни Яковлево через деревню Андреевская, средняя скорость составляет более 43 Мбит/с, пиковая - 130 Мбит/с. В целом, автотрассу и прилегающие жилые территории обеспечивает почти 100 BS.
Новая магистраль завершила 40-километровый маршрут между Варшавским и Минским шоссе.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МТС Москва
--
Публикации по теме:
12.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС обеспечила покрытием новый скоростной проспект Москвы - пр. Багратиона / MForum.ru
05.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком обеспечил покрытием общественный речной транспорт в Москве / MForum.ru
28.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Забайкалье - поселок Сбега / MForum.ru
22.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС улучшила качество услуг на участке южного направления МСД в Москве / MForum.ru
31.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Смоленской области - модернизация в Рославле / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: AirPods Pro 2nd Gen – теперь тоже с USB Type-C / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Ultra 2 получили экран яркость 3000 нит / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 9 – новое поколение самых популярных смарт-часов / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Выпуск iPhone 13 mini прекращен. Самый доступный iPhone - $429 / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 15 и iPhone 15 Plus представлены официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили USB-C и перископную камеру / MForum.ru
12.09. [Новинки] Слухи: Redmi Note 13 Pro 4G разрабатывают под кодовым именем Garnet / MForum.ru
12.09. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях Samsung Galaxy A25 / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Buds T300 / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo 60x с Dimensity 6100+ и 50 Мп камерой / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Lava Blaze 2 Pro с 90 Гц дисплеем, 50 Мп камерой и Unisoc T616 / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 60 Pro+ с Kirin 9000s представлен официально / MForum.ru
07.09. [Новинки] Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi Watch 2 Pro / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Продажи Realme C51 в Индии начнутся 11 сентября / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: В Китае появился смартфон Vivo Y78m / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A38 – смартфон с 50 Мп камерой и быстрой зарядкой 33 Вт / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 50 Lite представлен официально / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor V Purse появился на живых фото / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 30 5G c 50 Мп сэлфи-камерой и записью 4К-видео представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 60 Pro в Китае оценили в 6999 юаней / MForum.ru