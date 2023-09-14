Развитие сетей: МТС улучшила покрытие на новой автотрассе между Щербинкой и Троицком

14.09.2023, MForum.ru

МТС сообщает о расширении пропускной способности сети в районе новой магистрали в Новой Москве, связавшей Щербинку и Троицк.

За счет рефарминга и запуска нескольких новых базовых станций на всем протяжении 11,4 км трассы от Варшавского шоссе до деревни Яковлево через деревню Андреевская, средняя скорость составляет более 43 Мбит/с, пиковая - 130 Мбит/с. В целом, автотрассу и прилегающие жилые территории обеспечивает почти 100 BS.

Новая магистраль завершила 40-километровый маршрут между Варшавским и Минским шоссе.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МТС Москва

--