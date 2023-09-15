Развитие сетей: МТС о развитии сети LTE в Омске и пригородах - до 150 Мбит/с

MForum.ru
15.09.2023,
МТС сообщает, что в результате проведенных компанией работ, скорость мобильного интернета в Омске выросла в среднем на 50% и теперь может достигать в городе и ближайших пригородах до 150 Мбит/с.
Обновления оборудования затронули территорию покрытия Омска и рабочих поселков Тевриз, Русская Поляна и Павлоградка, сел Иртыш, Воскресенка, Сосновское и Соляное.
«За последний год объем LTE-трафика в регионе увеличился более чем в два раза. Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос жителей в высокоскоростном мобильном интернете, мы провели масштабное обновление оборудования в большинстве районов Омска и области, включая как крупные города, так и удаленные населенные пункты», — сообщает директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
Ранее летом сеть LTE МТС появилась в популярных у омичей местах отдыха – на территории базы отдыха «Артын» и санатория «Колос», на озере Ик и в селе Усть-Заостровка, где находится страусиная ферма, а также отели «Irtysh Riviera» и «Линкер–Парк».
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теги: развитие сетей МТС Омская область
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