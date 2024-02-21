Развитие сетей: МТС на Ставрополье - 17 хуторов и поселков получили мобильный интернет

MForum.ru
21.02.2024,
МТС обеспечила интернет и связь для 17 малых населенных населенных пунктов в Петровском, Минераловодском и Шпаковском и еще в 7 округах Ставропольского края. Это результат реализации оператором связи федеральной программы УЦН. В целом в этих населенных пунктах живет порядка 5 тысяч человек.
Связь появилась (или улучшилась) не только в населенных пунктах, но и на прилегающих автодорогах, на нескольких железнодорожных станциях, важных инфраструктурных объектах типа Сенгилеевской ГЭС в хуторе Приозерном, в местах отдыха ставропольцев.
«Программа устранения цифрового неравенства и обеспечение связью малых и отдалённых сел – важная социальная задача. Сегодня многие сферы жизни оцифровываются. Даже государственные, финансовые, образовательные услуги можно получить онлайн. Поэтому улучшение качества связи даже в небольших и отдаленных территориях – одно из главных направлений развития сотовой сети. МТС постоянно работает над качеством связи в сельских территориях. Помимо участия в федеральной программе устранения цифрового неравенства, в прошлом году МТС улучшила сеть в 23 сельских населенных пунктах Ставрополья», - прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.
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теги: развитие сетей Ставропольский край МТС
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