Квантовые компьютеры: IBM инвестирует $10 млрд в создание крупномасштабного квантового компьютера к 2029 году

28.05.2026, MForum.ru

Компания IBM объявила о планах инвестировать более $10 млрд в развитие квантовых вычислений в течение следующих 5 лет. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), эти средства пойдут на исследования, расширение производства и возможные поглощения в этой сфере. Цель компании - к 2029 году построить первый крупномасштабный квантовый компьютер, способный надежно и безошибочно выполнять сложные вычисления. Об этом рассказывает Reuters.

Ранее на прошлой неделе администрация Трампа объявила о поддержке девяти компаний в области квантовых технологий в рамках программы CHIPS and Science Act. В общей сложности было выделено около $2 млрд, из которых $1 млрд в виде гранта получит IBM. Эти средства пойдут на создание нового предприятия Anderon, которое развернет специализированную фабрику по производству квантовых чипов (IBM также вложит $1 млрд в Anderon).

Разработки IBM в области квантовых вычислений основаны на использовании так называемых сверхпроводящих кубитов. Эти элементы работают при сверхнизких температурах и служат основой для более чем 90 развернутых компанией квантовых систем - больше, чем у любого другого игрока в отрасли. Компания утверждает, что уже более 325 организаций, включая компании из списка Fortune 500, использовали квантовые системы IBM для исследований в химии, биологии и материаловедении.

Несмотря на амбициозные планы, на пути к практическому применению квантовых компьютеров все еще сохраняются серьезные технические препятствия, включая высокий уровень ошибок, например из-за декогеренции. Это подтверждает и генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи, заявивший в 2025 году, что «практически полезные» квантовые компьютеры появятся не ранее чем через 5-10 лет. Это заявление перекликается с недавним прогнозом генерального директора Nvidia Дженсена Хуана, который оценил появление «очень полезных» квантовых систем в 15–30 лет. ||

--

теги: квантовые компьютеры производство квантовых компьютеров США IBM инвестиции

--