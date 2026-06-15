ВОЛС: Китай запустил трехдиапазонную ВОЛС, нарастив пропускную способность до рекордных величин

MForum.ru
21.06.2026,
Насколько мне известно, это первое коммерческое применение трехдиапазонной системы. Ее запустили в Циндао (Шаньдун, Китай) при участии China Mobile и партнеров. Пока что это скромная по протяженности линия – 35 км, соединившая крупные ЦОД. По заявлениям разработчиков, пропускная способность каждой жилы в кабеле ВОЛС выросла на 50% по сравнению с традиционными системами, а общая пропускная способность четырехжильного кабеля – почти в 5 раз.
Основной выигрыш был достигнут за счет добавления использования диапазона S (1460-1530 нм) к традиционно используемым C- и L-диапазонам (1530-1565 нм и 1565-1625 нм). Сделать это было непросто. Если диапазоны C- и L- это классические «окна прозрачности» сигналы в которых незначительно ослабевают с расстоянием, то S-диапазон используется реже из-за того, что для этого диапазона при использовании типовых волокон характерно большее ослабевание и больше помехи. Кроме того, промышленные оптические усилители в основном оптимизированы под C- и L- диапазоны, а не под S.
Китайские инженеры решили все эти проблемы, что и позволило реализовать трехдиапазонную передачу. Интересно, что ничего принципиально нового они не сделали, по частям все это было опробовано и ранее, но китайцы собрали это в коммерческую систему, как пазл. В частности, вместо обычных усилителей на эрбии (EDFA), не эффективных для S-диапазона, они задействовали тулиевые (TDFA – Thulium-Doped Fiber Amplifier), характерные для этого материала энергетические переходы позволяют усиливать сигнал в S-диапазоне.
С материалом волокна китайцы тоже повозились. Переходить на перспективные фторидные стекла не рискнули, чтобы не мучаться с интеграцией с существующей инфраструктурой, но поработали над снижением нежелательных эффектов типа многофононного тушения, которое ослабляет сигналы в S-диапазоне. Многосердцевинные кабели – тоже не новинка, но не так просто сделать так, чтобы четыре сердцевины не мешали друг-другу из-за перекрестных помех, поэтому пришлось повозиться с выбором «геометрии» кабеля.
Отдельной сложной задачей было правильно сложить все элементы паззла – и это тоже было сделано. В частности, понадобились новые мультиплексоры / демультиплексоры для эффективной «упаковки» и «разделения» сигналов из трех диапазонов и четырех сердцевин. Линия в Циндао, хотя и работает как коммерческая, но до какой-то степени остается полигоном, который позволит и далее дорабатывать технологии для их подготовки к масштабированию.
Новые линии связи, подобные разрабатываемой в Китае, весьма актуальны для задач, где требуется высокая пропускная способность, например, при подключении вычислительных кластеров ИИ, такой подход особенно актуален.
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теги: ВОЛС волоконно-оптические линии связи трехдиапазонные ВОЛС многосердцевинные кабели TDFA S-диапазон волоконно-оптические кабели разработки
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