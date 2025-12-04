Фиксированный интернет-доступ: Билайн в Калужской области - почти 900 квартир в Калуге получило доступ к гигабитному домашнему интернету оператора

04.12.2025, MForum.ru

Билайн подключил 880 квартир в микрорайоне Веснушки на правом берегу в Калуге к домашнему интернету по технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks – гигабитная пассивная оптическая сеть).

Инженеры провели работы в ЖК по адресам ул. Минская, 9, 11, 12, 31, 32 и 38. До каждой квартиры специалисты протянули оптоволокно от общей ВОЛС, проходящих по этажам.

GPON с его скоростями передачи данных открывает больше возможностей для комплексных сервисов: «умного дома», цифрового телевидения высокой четкости, облачных решений и удаленной работы. Технология позволяет использовать сразу несколько устройств без риска замедления скорости. Помимо этого, GPON отличается надежностью соединения, что сводит к минимуму зависимость от внешних условий, таких как отключение электричества.

Директор Калужского отделения Билайна Александр Семин:

«Современные жилые комплексы — это не только комфортные квартиры, но и качественная цифровая инфраструктура. GPON дает жителям густонаселенных районов возможность использовать все преимущества высоких скоростей: смотреть фильмы в высоком разрешении, работать и учиться онлайн, управлять «умным домом». Эта технология особенно важна сегодня, когда все больше повседневных задач решается через интернет — от рабочих совещаний и банковских операций до онлайн-сервисов для семьи и бизнеса»..

