5G: Deutsche Telekom сообщает о достигнутом практически полном охвате населения покрытием 5G

В рамках продолжающейся модернизации сети Deutsche Telekom в Германии в октябре 2025 было создано 145 новых сайтов 5G и обновлено 417 сайтов. Компания заявила, что эта работа позитивно сказывается не только на качестве услуг мобильной и беспроводной связи. Об этом рассказывает Mobile World Live.

Основная часть работ Deutsche Telekom в октябре была сосредоточена в регионах Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Нижняя Саксония. Оператор пояснил, что покрытие его сети 5G близко к покрытию сети 4G: 99% немецких домохозяйств находятся в зоне покрытия сети 5G, тогда как для LTE ранее было обеспечено 100% покрытие.

Deutsche Telekom отметил, что проект расширения и модернизации сети могут оценить прежде всего клиенты, использующие тариф, сочетающий фиксированный и мобильный доступ.

Для таких клиентов происходит автоматический переход на использование мобильного доступа, если он предлагает более высокую скорость передачи данных, чем фиксированная сеть Deutsche Telekom. Сеть 5G компании на сегодня обеспечивает скорость загрузки (DL) вплоть до 500 Мбит/с и скорость передачи данных (UL) до 50 Мбит/с без необходимости подключения к оптоволокну.

Deutsche Telekom планирует постепенно внедрить на всех сайтах сети 5G использование низкочастотного диапазона для обеспечения непрерывного покрытия. Среднечастотный диапазон будет доступен примерно на 90% объектов для обеспечения адекватной скорости передачи данных и низкой задержки.

Компания пояснила, что 85% её сайтов мобильной связи также подключены к оптоволоконной магистральной линии связи (ВОЛС) со скоростью передачи данных 10 Гбит/с.

