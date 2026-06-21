Спутниковая связь: AST SpaceMobile продолжает наращивать группировку – еще три спутника Block2 подняты на орбиту ракетой конкурента

MForum.ru

Спутниковая связь: AST SpaceMobile продолжает наращивать группировку – еще три спутника Block2 подняты на орбиту ракетой конкурента

23.06.2026, MForum.ru

17 июня 2026 года ракетой SpaceX Falcon 9 (29-й полет первой ступени!) подняты на орбиту спутники Bluebrid 8, 9 и 10.

Это спутники Block2 с рекордной на сегодня площадью антенн порядка 223 кв. м, способные в режиме прямой связи «спутник-смартфон» поддерживать скорости до 200 Мбит/с.

Пока что на орбите всего 9 аппаратов AST, но компания намеревается активно наращивать группировку – до конца года планируется поднять на орбиту 45-60 аппаратов. Их не стоит сравнивать со спутниками Starlink "один к одному", но если услуги SpaceX Starlink больше подходят для передачи текстовых сообщений, то «Голубым птичкам» посильна поддержка передачи голоса и видео в режиме D2C.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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