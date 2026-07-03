Частные сети: Билайн бизнес назван победителем в номинации Лучший проект года с применением private LTE по цифровизации в добывающей отрасли

06.07.2026, MForum.ru

Конкурс провели в рамках Недели инноваций и производительности ИНХАБ - отраслевой площадки обмена опытом между промышленными компаниями, поставщиками технологий и экспертами в области операционной эффективности.

Проект по обеспечению устойчивого покрытия сети для стабильной работы системы диспетчеризации открытых горных работ - АСД «Полина» от «Билайн бизнеса» был признан лучшим проектом года с применением Private LTE по цифровизации в добывающей отрасли.

Это не какой-то теоретический кейс, в 2025 году специалисты «Билайн бизнеса» построили для горно-обогатительного комбината закрытую сеть Private LTE, обеспечивающую высокоскоростную и отказоустойчивую передачу данных на территории карьера. В инфраструктуру новой сети также были интегрированы системы позиционирования и управления производственной техникой, мониторинга удалённого оборудования, видеонаблюдения и компьютерного зрения.

Построенная сеть обеспечивает непрерывную передачу данных и позволяет в режиме реального времени контролировать работу оборудования и производственных процессов. Сеть Private LTE поддерживает одновременную работу до 300 абонентов и до 100 единиц техники, обеспечивая подключение и мониторинг различных производственных устройств в режиме реального времени.

Внедрение новой инфраструктуры позволило заказчику запустить дополнительные цифровые сервисы и повысить эффективность производственных процессов.

Тренд на внедрение частных сетей в добывающей отрасли приобретает глобальный характер. Согласно данным GSA, по состоянию на первый квартал 2026 года по всему миру насчитывается уже 2003 организации, развертывающих частные мобильные сети, причем горнодобывающая промышленность входит в тройку лидирующих отраслей по числу внедрений.

Рынок Private LTE для горной добычи, оценивавшийся в $1,1 млрд в 2024 году, по прогнозам вырастет до $6,8 млрд к 2033 году со среднегодовым темпом роста 22,4%.

Драйверами этого роста выступают потребность в отказоустойчивой связи взамен ненадежного Wi-Fi, внедрение автономной техники и систем диспетчеризации, а также стремление к повышению безопасности персонала в удаленных и сложных условиях карьеров.

Российские операторы – не новички в теме, каждый из них может представить кейсы внедрений. МТС, например, внедрила частные сети Private LTE на четырех угледобывающих предприятиях в Хакасии, Красноярском, Забайкальском и Приморском краях, а всего число запущенных оператором частных сетей pLTE превышает 50. Билайн успел поработать как с Олимпиадинским ГОК Полюс, так и с золоторудным месторождением Ведугинское (Полиметалл). У МегаФон есть опыт работы, например, с Эльгауголь и Сибуром. У T2 пока не так много проектов, но есть опыт тестирования сети pLTE/5G в руднике Скалистый (Норникель), а также на Чепецком механическом заводе (Росатом).

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теги: частные сети Билайн бизнес

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