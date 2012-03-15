15.12.2016, MForum.ru

Краткая справка по телеком-оператору

Wind Tre -- Италия -- Список стран

Оператор, созданный за счет объединения компаний Hutchison 3G Italy (3 Italia) и Wind Telecommunication (Vimpelcom)

Число подключений

31 млн - число мобильных подключений оператора на декабрь 2016 года

2.7 млн - число клиентов фиксированного доступа на декабрь 2016 года

4G/LTE

2012.03.15 12 марта оператор 3 Italia сообщил о подписании контракта с Ericsson, согласно которому будет произведен апгрейд сети с целью стартовать с услугами LTE. Оператор сообщил, что коммерческий запуск будет в 2012 году, но не назвал точных сроков. Другая часть модернизации позволит предложить доступ HSPA на скорости до 42 Мб/с уже к концу марта 2012 года. На аукционе 3 Italia выиграл частоты 2х10 МГц FDD и 30 МГц TDD в диапазоне 2,6 ГГц, а также 2x15 МГц в диапазоне 1800 МГц. Частот в диапазоне 800 МГц у оператора нет. Источник

2011.10.01 Министерство промышленности Италии сообщило, что с учетом прошедших торгов частотами в диапазоне 800 МГц ожидается поступление денежных средств в размере 3.7 млрд евро (прогноз составлял 3.1 млрд евро). Три основных оператора Италии - TIM (Telecom Italy Mobile), Vodafone (Италия) и Wind Telecommunication (Vimpelcom) выиграли шесть блоков в диапазоне 800 МГц на общую сумму 2.96 млрд евро. Hutchison 3G Italy (3 Italia) не выиграла частот, хотя подавала заявку. Аукцион еще продолжится, борьба продолжится за диапазоны 1800 МГц, 2000 МГц и 2600 МГц.

2011.09.26 Италия выручит 3.7 млрд евро от продажи частот 800 МГц (стартовая цена составляла 2.96 млрд). Частоты получат Telecom Italia, Vodafone (Италия) и Wind Telecommunication (Vimpelcom). Затраты Wind составят 977.7 млн евро (US$1,32 млрд). Также компания планирует принимать участие в торгах за частоты в диапазонах 1800 МГц, 2 ГГц, 2.6 ГГц. Частоты 800 МГц пока использовать нельзя, их освободят от телевещания не ранее конца 2012 года. Средства на развертывание сети LTE в Италии будет, вероятно, привлекать на условиях займов Wind Telecommunicazione.

Новости телеком-рынка Италии

2017.01.04 В Италии начал работу новый оператор Wind Tre. Новый участник рынка Италии - это самый большой оператор в стране с абонентской базой в более, чем 31 млн подключений, а также 2.7 клиентов фиксированного доступа. CEO объединенной компании - Maxim Ibarra планирует инвестиции в развитие сетей компании, в частности, планируется усилить предложения компании в области конвергентных фиксированно-мобильных услуг и высокоскоростного ШПД.

2015.03.27 Wind Telecommunications закрыла сделку по продаже сотовых вышек на сумму E693 млн. Итальянская дочка VimpelCom завершила продажу 90% своего бизнеса сотовых вышек испанской компании Abertis за E693 млн (порядка $753 млн). Abertis - это территориальное подразделение компании Cellnex Telecom, которая намерена сдавать в аренду более 15 тысяч вышек, включая 7377 вышек, полученных в рамках покупки 90% акций Galata Co. (дочерная компания Wind). По оценкам Cellnex, бизнес будет обеспечивать доходы на уровне E200 млн в первый год эксплутации. Wind, согласно договору, продолжит обеспечивать услуги содержания площадок в течение 15 лет с опцией продлить сотрудничество еще на 15 лет.

2015.03.02 VimpelCom и Wind Telecomunicazioni объявили о продаже основного пакета акций в подразделении Wind Tower компании Abertis Telecom

2012.03.15 12 марта оператор 3 Italia сообщил о подписании контракта с Ericsson, согласно которому будет произведен апгрейд сети с целью стартовать с услугами LTE. Оператор сообщил, что коммерческий запуск будет в 2012 году, но не назвал точных сроков. Другая часть модернизации позволит предложить доступ HSPA на скорости до 42 Мб/с уже к концу марта 2012 года. На аукционе 3 Italia выиграл частоты 2х10 МГц FDD и 30 МГц TDD в диапазоне 2,6 ГГц, а также 2x15 МГц в диапазоне 1800 МГц. Частот в диапазоне 800 МГц у оператора нет. Источник

2011.10.01 Министерство промышленности Италии сообщило, что с учетом прошедших торгов частотами в диапазоне 800 МГц ожидается поступление денежных средств в размере 3.7 млрд евро (прогноз составлял 3.1 млрд евро). Три основных оператора Италии - TIM (Telecom Italy Mobile), Vodafone (Италия) и Wind Telecommunication (Vimpelcom) выиграли шесть блоков в диапазоне 800 МГц на общую сумму 2.96 млрд евро. Hutchison 3G Italy (3 Italia) не выиграла частот, хотя подавала заявку. Аукцион еще продолжится, борьба продолжится за диапазоны 1800 МГц, 2000 МГц и 2600 МГц.

2011.09.26 Италия выручит 3.7 млрд евро от продажи частот 800 МГц (стартовая цена составляла 2.96 млрд). Частоты получат Telecom Italia, Vodafone (Италия) и Wind Telecommunication (Vimpelcom). Затраты Wind составят 977.7 млн евро (US$1,32 млрд). Также компания планирует принимать участие в торгах за частоты в диапазонах 1800 МГц, 2 ГГц, 2.6 ГГц. Частоты 800 МГц пока использовать нельзя, их освободят от телевещания не ранее конца 2012 года. Средства на развертывание сети LTE в Италии будет, вероятно, привлекать на условиях займов Wind Telecommunicazione.