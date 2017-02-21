Слухи: «Живые» фото Samsung Galaxy S8 показали экранные кнопки

21.02.2017, MForum.ru

В Сети всплыл свежий набор «живых» фото Galaxy S8, следующего флагмана корейского производителя. Качество изображений достаточно низкое, однако они позволяют рассмотреть некоторые детали. В частности, экранные кнопки, набор которых может меняться в зависимости от ситуации.

По данным авторитетных источников, включая @ecleaks, анонс Samsung Galaxy S8 ожидается уже 29 марта, а рамках Всемирного Мобильного Конгресса ожидается закрытая демонстрация новинки.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Объемы памяти Samsung Galaxy S8 будут зависеть от региона / MForum.ru

[Новинки] Это интересно: LG G6 не получит Snapdragon 835 из-за Samsung Galaxy S8 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus – компактные смартфоны с большими экранами / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Стилус S Pen может стать аксессуаром для Samsung Galaxy S8 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus могут получить до 8 Гб ОЗУ и быструю флэш-память UFS 2.1 / MForum.ru