Слухи: «Живые» фото Samsung Galaxy S8 показали экранные кнопки

MForum.ru
21.02.2017,
В Сети всплыл свежий набор «живых» фото Galaxy S8, следующего флагмана корейского производителя. Качество изображений достаточно низкое, однако они позволяют рассмотреть некоторые детали. В частности, экранные кнопки, набор которых может меняться в зависимости от ситуации.
По данным авторитетных источников, включая @ecleaks, анонс Samsung Galaxy S8 ожидается уже 29 марта, а рамках Всемирного Мобильного Конгресса ожидается закрытая демонстрация новинки.
© Антон Печеровый,
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