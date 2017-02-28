MWC 2017: ZTE представляет Blade V8 Mini и Blade V8 Lite

MForum.ru
28.02.2017,
К проходящий в Барселоне выставке MWC 2017 китайская компания ZTE приурочила анонс смартфонов Blade V8 Mini и Blade V8 Lite. Новинки нацелены в сегмент недорогих устройств.
ZTE Blade V8 Mini позиционируется как «идеальный смартфон для любителей фотографии», что выражается в двойной камере не задней панели. Первичный сенсор тыловой камеры имеет разрешение 13 Мп, вторичный, используемый для определения глубины сцены – 2 Мп. Благодаря такому решению пользователи могут получать фотографии с выраженным эффектом Боке и имитацией апертуры объектива в диапазоне f/1.0…f/8.0. Фронтальная камера – 5 Мп с фиксированным фокусом.
Основные спецификации ZTE Blade V8 Mini включают в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 435, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Также отметим, что новинка оснащена сканером отпечатка пальца на задней панели. Габариты Blade V8 Mini – 143,5x70x8,9 мм. ОС – Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZTE. Релиз устройства будет глобальным, цена пока не сообщается.
Blade V8 Lite также оснащен 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сканером отпечатка пальца и 5 Мп фронтальной камерой. Однако, аппаратная платформа немного скромнее – MediaTek MT6750. Нет и сдвоенной камеры – на задней панели устройства расположен стандартный 8 Мп модуль. Емкость аккумулятора – 2500 мАч, ОС – – Android 7.0 Nougat. Цена также не сообщается, но уже известно, что новинка нацелена на европейский рынок.
© Антон Печеровый,
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