MWC 2017: ZTE представляет Blade V8 Mini и Blade V8 Lite

28.02.2017, MForum.ru

К проходящий в Барселоне выставке MWC 2017 китайская компания ZTE приурочила анонс смартфонов Blade V8 Mini и Blade V8 Lite. Новинки нацелены в сегмент недорогих устройств.

ZTE Blade V8 Mini позиционируется как «идеальный смартфон для любителей фотографии», что выражается в двойной камере не задней панели. Первичный сенсор тыловой камеры имеет разрешение 13 Мп, вторичный, используемый для определения глубины сцены – 2 Мп. Благодаря такому решению пользователи могут получать фотографии с выраженным эффектом Боке и имитацией апертуры объектива в диапазоне f/1.0…f/8.0. Фронтальная камера – 5 Мп с фиксированным фокусом.

Основные спецификации ZTE Blade V8 Mini включают в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 435, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Также отметим, что новинка оснащена сканером отпечатка пальца на задней панели. Габариты Blade V8 Mini – 143,5x70x8,9 мм. ОС – Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZTE. Релиз устройства будет глобальным, цена пока не сообщается.

Blade V8 Lite также оснащен 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сканером отпечатка пальца и 5 Мп фронтальной камерой. Однако, аппаратная платформа немного скромнее – MediaTek MT6750. Нет и сдвоенной камеры – на задней панели устройства расположен стандартный 8 Мп модуль. Емкость аккумулятора – 2500 мАч, ОС – – Android 7.0 Nougat. Цена также не сообщается, но уже известно, что новинка нацелена на европейский рынок.