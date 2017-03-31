Cat.M1: Verizon Wireless сообщает о поддержке LTE Cat M1 в национальном масштабе

31.03.2017, MForum.ru

31 марта 2017 года Verizon Wireless, США запустила первую коммерчески доступную сеть 4G/LTE Cat. M1 (eMTC) в общенациональном масштабе. Общая площадь покрытия 6.2 млн кв.км - неплохо, учитывая, что площадь США - это 9,8 млн кв. км.

Это первая в мире сеть такого масштаба, предназначенная для IoT. Сеть построена с опорой на виртуализированную облачную среду, что обеспечивает возможность быстрого развертывания IoT услуг и их масштабирования в масштабах страны.

Verizon Werizon считается лидером рынка IoT, поскольку компания первой запускала на своей сети LTE Cat.1. Cat.M1 - это стандарт для нового класса чипсетов, предназначенных для сенсоров. Они отличаются сниженным энергопотреблением, что обещает долгий срок датчиков от батареек и целый спектр пользовательских кейсов, начиная от счетчиков воды и различных устройств слежения за своей собственностью, а также различные применения в потребительской электронике.

Низкое потребление трафика чипсетами LTE Cat.M1 (с каналом до 1 Мбит/c DL/UL и используемой полосой 1.08 МГц) потребовало от оператора создания новых тарифных планов, включающих недорогие планы с многолетними сроками действия, которые уместны для подключения устройств с длительным сроком службы.

В частности, предлагается тариф стоимостью $2 в месяц с кастомизированными опциями, включая оптовые поставки. Как ожидается, только вывод на рынок специальных тарифов для подключенных устройств, позволит сетям выдержать рост числа подключений с миллионов IoT-устройств до миллиардов. Причем, затраты потребителя должны быть как минимум не больше, нежели чем при использовании других технологий.

Вместе с партнерами Verizon строит открытую экосистему Cat. M1, которая включает провайдеров инфраструктуры и производителей чипсетов, модулей и устройств. В частности, это такие компании, как Sequans, Telit, U-Blox, Sierra Wireless, Gemalto, Qualcomm Technologies и Altair. На момент старта национальной сети LTE Cat. M1, компания Verizon Wireless предлагает сертифицированные чипсеты, модули и устройства с поддержкой LTE Cat. M1 таких производителей, как Sequans, Telit, Qualcomm Technologies, Encore Networks, Link Labs, NimbeLink.

Будет интересно посмотреть, насколько быстро будет расти число подключений к новой сети и на то, какие доходы это обеспечит оператору. Не менее интересно и то, кто и в какие сроки последует за Verizon Wireless в запусках поддержки Cat. M1 в национальном масштабе. Учитывая уровень конкуренции на рынке США, скорее всего, мы услышим о других таких запусках еще в 2017 году.

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