Это интересно: Doogee Mix оценен в $200

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Это интересно: Doogee Mix оценен в $200

24.04.2017, MForum.ru

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Смартфон Xiaomi Mi Mix стал одной из самых интересных мобильных новинок. Естественно такой успех не мог остаться незамеченным другими производителями. На проходившей в Гонконге выставке Global Sources Mobile Electronics китайская компания Doogee представила свое видение безрамочного смартфона, пообещав продавать его всего за $200.

Это интереснее: Doogee Mix оценен в $200

Из спецификаций новинки пока известно немного. Диагональ экрана Doogee Mix составит 5,5 дюймов, что заметно меньше 6,4 дюймового экрана Xiaomi Mi Mix. «Сердцем» новинки станет чипсет Helio P25, либо Helio X30. Конечно, это не Snapdragon 835, с учетом интересного дизайна и умеренной цены выбор хоть и не топового, но достаточно мощного процессора выглядит вполне логичным. Также можно предположить, что Doogee Mix получит 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и другие характеристики, актуальные для смартфонов верхней части среднего ценового сегмента. Данных о сроках появления Doogee Mix в продаже пока отсутствуют.

Это интереснее: Doogee Mix оценен в $200

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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