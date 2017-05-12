Анонсы: ZTE Blade X Max сочетает 6-дюймовый дисплей и Android 7.1.1

12.05.2017, MForum.ru

Компания ZTE официально представила смартфон ZTE Blade X Max, слухи о котором неоднократно появлялись в сети. Новинка построена на базе системы-на-чипе Snapdragon 435 и оснащена большим 6-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек.

Объем ОЗУ новинки составляет 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб. Фоточасть ZTE Blade X Max включает 13 Мп основную камеру и 5 Мп камеру на передней панели. Емкость аккумулятора – 3400 мАч. Также отметим разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальцев и Android 7.1.1 Nougat. На рынке США продажи ZTE Blade X Max уже начались, цена $149,99.

по информации gsmarena.com

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