LTE: Билайн расширил полосу сети LTE-A во Владивостоке до 15 МГц

30.05.2017, MForum.ru

Расширение используемой полосы во Владивостоке на треть позволило нарастить пиковые скорости до 185 Мбит/c.

Благодаря этому оператор получил возможность нарастить скорости мобильного интернет-доступа, доступные клиентам. С полосой 15 МГц работают базовые станции оператора в районах Центра, Первой речки, Эгершельда, Окатовой, улиц Нейбута, Баляева, пр-та Столетия. В пригородах увеличенные скорости доступны на острове Русский, в бухте Лазурной, в других местах отдыха горожан. Поскольку используется диапазон 1800 МГц, пользоваться мобильным интернетом можно и в ряде помещений.

Билайн расширил сеть до 15 МГц в рамках развития сети во Владивостоке. Сеть LTE-A была запущена в 2016 году, когда оператор объединил для этого полосы в диапазоне 1800 МГц и 2.5-2.7 ГГц. Кроме того, в 2016 году компания также нарастила емкости сетей 4G/LTE и 3G, а также внедрила в этих сетях технологию HD-Voice, улучшающую качество передачи голоса.

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