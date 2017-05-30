LTE: Билайн расширил полосу сети LTE-A во Владивостоке до 15 МГц

MForum.ru
30.05.2017,
Расширение используемой полосы во Владивостоке на треть позволило нарастить пиковые скорости до 185 Мбит/c.
Благодаря этому оператор получил возможность нарастить скорости мобильного интернет-доступа, доступные клиентам. С полосой 15 МГц работают базовые станции оператора в районах Центра, Первой речки, Эгершельда, Окатовой, улиц Нейбута, Баляева, пр-та Столетия. В пригородах увеличенные скорости доступны на острове Русский, в бухте Лазурной, в других местах отдыха горожан. Поскольку используется диапазон 1800 МГц, пользоваться мобильным интернетом можно и в ряде помещений.
Билайн расширил сеть до 15 МГц в рамках развития сети во Владивостоке. Сеть LTE-A была запущена в 2016 году, когда оператор объединил для этого полосы в диапазоне 1800 МГц и 2.5-2.7 ГГц. Кроме того, в 2016 году компания также нарастила емкости сетей 4G/LTE и 3G, а также внедрила в этих сетях технологию HD-Voice, улучшающую качество передачи голоса.
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© Алексей Бойко,
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