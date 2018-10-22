Пресс-релизы: МТС выпустила sim-карты NB-IoT для интернета вещей

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Пресс-релизы: МТС выпустила sim-карты NB-IoT для интернета вещей

22.10.2018, MForum.ru

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22 октября 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и поставщик цифровых услуг, запускает пилотные проекты на базе технологии Narrow Band IoT (NB-IoT) в 16 городах России. Компании из разных отраслей смогут получить SIM-карты NB-IoT для реализации решений в области интернета вещей.

Новые SIM-карты открывают доступ к сети NB-IoT, которая позволяет бизнесу существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей в производство. Снижение затрат происходит благодаря преимуществам новой технологии над существующими стандартами: NB-IoT обеспечивает большую емкость сети, высокую радиочувствительность, долгий срок службы подключенных устройств и низкую стоимость оборудования.

В рамках пилотов МТС будет предоставлять три вида SIM-карт: обычная SIM-карта NB-IoT, термо-SIM-карта, которая обеспечивает стабильную работу умного устройства в экстремальных климатических условиях, и SIM-чип для миниатюрных устройств. Устройства с SIM-картами NB-IoT могут работать без перебоев в сложных условиях прохождения сигнала и функционировать до 10 лет без дополнительной подзарядки батареи.

Предприятия могут получить SIM-карты NB-IoT в рамках пилотных проектов с МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Уфе, Нижнем Новгороде, Чите, Красноярске, Новосибирске, Самаре, Челябинске, Перми, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

«МТС стратегически подходит к развитию комплекса необходимых технических решений, которые позволят бизнесу и пользователям в полном объеме пользоваться преимуществами интернета вещей. Мы запустили федеральную сеть NB-IoT, обновили платформу, которая обеспечивает комфортное пользование сетью, формирует отчеты и визуализирует в цифровом формате все процессы, и теперь предоставим всем желающим предпринимателям специальные SIM-карты NB-IoT, — отметил директор департамента М2М/IoT МТС Сергей Иревли. — Пилотные проекты, которые МТС проводит совместно с бизнесом, позволяют убедиться в том, что IoT-решения уже сегодня являются весомым конкурентным преимуществом для предприятий: они делают доступными точные прогнозы развития бизнеса, обеспечивают экономию ресурсов и автоматизируют трудоемкие процессы».

В перспективе SIM-карты станут доступны бизнесу во всех городах страны. В сентябре МТС заявила о готовности своей инфраструктуры к запуску первой федеральной сети NB-IoT. До конца 2018 года оператор обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит сервисы для работы с умными устройствами.

Корпоративные клиенты, заинтересованные в участии в пилотных проектах на сети NB-IoT, могут оставить заявку на получение SIM-карт по адресу iot.info@mts.ru

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теги: МТС m2m IoT NB-IoT  интернет вещей

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